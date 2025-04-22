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Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konyaspor - GS Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı 22 Nisan 2025 tarihinde heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olacak. Konya'nın MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan bu kritik maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 13:18 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 13:18
Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konyaspor - GS Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray arasında büyük bir mücadeleye sahne olacak. Süper Lig'de zirveye tırmanan Sarı Kırmızılılar, Konya'da oynayacakları bu kritik maçta bir yandan şampiyonluk yolunda diğer yandan Türkiye Kupası'ndaki iddialarını sürdürecekler. Galatasaray bu sezon Kupayı kazanarak hem Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine katkı sağlamak hem de taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler.

Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konyaspor - GS Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Konyaspor-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi 22 Nisan tarihinde oynanacak. Kritik maç 20:30'da başlayacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konyaspor - GS Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Konya'nın MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçın hakemi ise Buğra Taşkınsoy olacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konyaspor - GS Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Konyaspor ve Galatasaray'ın Muhtemel 11'leri

Her iki takım da bu kritik mücadeleye en güçlü kadrolarıyla çıkmayı hedefliyor.

Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konyaspor - GS Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta?

İşte Konyaspor ve Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'leri:

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Ahmed, Osimhen

Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konyaspor - GS Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Sezonun 4. Randevusu

Bu sezon Konyaspor ile Galatasaray, 4. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'deki ilk iki karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda 2-1'lik skorla galip gelirken, evinde de 1-0'lık skorla rakibini mağlup etti.

Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konyaspor - GS Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Türkiye Kupası grup aşamasındaki maç ise 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı. Bu kez her iki takım da kupada final yolunda önemli bir adım atmak için sahaya çıkacak.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konyaspor - GS Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta?

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