Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konyaspor - GS Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray arasında büyük bir mücadeleye sahne olacak. Süper Lig'de zirveye tırmanan Sarı Kırmızılılar, Konya'da oynayacakları bu kritik maçta bir yandan şampiyonluk yolunda diğer yandan Türkiye Kupası'ndaki iddialarını sürdürecekler. Galatasaray bu sezon Kupayı kazanarak hem Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine katkı sağlamak hem de taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler.