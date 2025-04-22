SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da çifte rekor kapıda

Galatasaray'da takımla 17 kupa kazanan deneyimli Fernando Muslera sezonu çifte zafer ile tamamlarsa kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olacak. 29 golü bulunan Victor Osimhen, 5 gol daha atarsa Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 10:56
Galatasaray’da çifte rekor kapıda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın iki yıldızı Fernando Muslera ve Victor Osimhen sezon sonunda bir ilki başarmak istiyor.

Galatasaray kariyerinde 17 kupa kazanan Uruguaylı eldiven, takımının sezonu çifte kupayla tamamlaması halinde kupa sayısını 19'a çıkaracak ve 18 kupa kazanan Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu ve Emre Belözoğlu'nu geride bırakarak Sarı-Kırmızılı takımın en çok kupa kazanan oyuncusu olacak.

4 GOL ATARSA ICARDI'Yİ GEÇECEK

Bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 29 golü bulunan Osimhen ise kalan maçlarda 5 gol daha atması durumunda Fenerbahçe formasıyla 33 gol atan Valencia'yı geçerek 1 sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olacak.

Yıldız futbolcu kalan maçlarda 4 gol atarsa, bir sezonda tüm maçlarda 32 gol atan takım arkadaşı Mauro Icardi'yi geçip Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

Torreira ile 2 yıl daha!Torreira ile 2 yıl daha!
Torreira ile 2 yıl daha!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı ortaya çıktı: İş insanı Adem Kameroğlu yolsuzluğun belgelerini savcılığa sundu!
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor
Borsa İstanbul
Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İş adamı itiraf etti: İskan karşılığı Hasan İmamoğlu’na 3 daire verdik
Emekliye farklı zam! Milyonları neler bekliyor? Gelirler ne kadar artacak?
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak
Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray kupa mesaisinde! Okan Buruk 11’i belirledi
Gelin Emine Alangoya ve avukatlar arasında kriz çıktı: Evlilik zora giriyor!
SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor
Türkiye Sigorta’dan ilk çeyrekte rekor karlılık: Halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı
Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
İstanbul polisi adım adım takip etti: FETÖ’nün aile imamı yakalandı! İşte dev operasyonun ilk görüntüleri
Terörsüz Türkiye’de zaman kaybı yok! DEM Parti 4. kez Öcalan’la görüştü... Pervin Buldan İmralı’nın mesajını okudu
FETÖ’deki ’vasiyet’ savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdet’i aforoz etti: Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin
CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraflar! Şüpheli Baki Aydöner, Brütüs Şükran... Fırat’ın eşi Çankaya’da Işık’ın kardeşi İGDAŞ’ta
Franciscus öldü Vatikan toz duman! Kardinaller akla karayı seçecek... Yeni papa bacadan çıkacak | Adaylar belli oldu
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastane açıkladı: Hayati riski çok yüksek