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Fenerbahçe'de Gaziantep mesaisi sürdü

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu zorlu mücadele için hazırlıklarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 19:51 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 19:51
Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi sürdü

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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular güne salonda core egzersizleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen takım, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık odaklı antrenmanlara geçti.

Pas organizasyonları üzerine yapılan çalışmalarla devam eden antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Kayserispor karşısında ilk 11'de başlayıp 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular ise rejenerasyon programı uyguladı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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