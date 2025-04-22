Fenerbahçe’de Gaziantep mesaisi sürdü

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular güne salonda core egzersizleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen takım, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık odaklı antrenmanlara geçti.

Pas organizasyonları üzerine yapılan çalışmalarla devam eden antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Kayserispor karşısında ilk 11'de başlayıp 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular ise rejenerasyon programı uyguladı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.