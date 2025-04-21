Beşiktaş’ta kritik zirve

Son haftalarda ligde yaşadığı puan kayıplarıyla moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş'ta gözler gelecek sezona çevrildi. Son 6 lig maçında yalnızca bir galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefini canlı tutarken, bir yandan da yeni sezonun temellerini atmaya hazırlanıyor.



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu hafta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Scouting Direktörü Eduard Graf ile bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek bu önemli toplantıda; takımda kalması veya yolların ayrılması planlanan isimler, yaz transfer dönemi stratejisi ve 2025-2026 sezonunun kadro yapılanması detaylı şekilde konuşulacak.



SOLSKJAER LİSTESİNİ HAZIRLADI



Takımıyla ilgili kararlarını büyük ölçüde şekillendiren Solskjaer'in, toplantıda kadroda görmek istediği oyuncular ile gelecek planlamasında yer almayan isimleri içeren raporunu Başkan Adalı'ya sunması bekleniyor. Norveçli teknik adam, performansıyla beklentilerin altında kalan bazı futbolcularla yolları ayırmaya hazırlanıyor.



Özellikle Joao Mario gibi son haftalarda form grafiği düşen oyuncuların yeni sezonda kadroda düşünülmediği ifade ediliyor.