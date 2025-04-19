Önce lig sonra kupa! Fatih Tekke Adana Demir maçı öncesi oyuncularını uyardı

Trabzonspor, Süper Lig'de bugün deplasmanda, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile mücadele edecek. Bu mücadele öncesinde Bordo- Mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Draguş, Onuralp Çevikkan ve Serdar Saatçı forma giyemeyecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, hafta içerisinde Göztepe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçını da düşünerek kadroda bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Rakibin ligdeki konumu nedeniyle takımda bir rehavet ortamı oluşmasını istemeyen Tekke, oyuncularına net bir mesaj verdi. "Kimse öncelikli olarak kupa maçını düşünmesin. Önümüzdeki maç Adana Demirspor ile... Rakibimize saygı duyarak oynayacağız ve önce Adana Demirspor maçından 3 puanımızı alacağız" diyerek bu maçın önemini vurgulayan deneyimli teknik adam, son haftalardaki oyun organizasyonunu da bu karşılaşmada geliştirmek istiyor.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz Fırtınası'nda, son antrenmanlarda yoğun bir taktik çalışma gerçekleştirildi.