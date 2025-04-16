İstanbul-Paris transfer hattı! Osimhen’in yerine o iki isim düşünülüyor

Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın olası adreslerinden birisi olan PSG’ye gözünü dikti. (AA) İKİ YILDIZ DA GÜNDEMDE Yönetim bir yandan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da olası bir ayrılık için hazırlıklarını yapıyor. Osimhen'in gitmesi durumunda yerini dünyaca ünlü bir forvetle doldurmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar'ın PSG'nin üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Osimhen'in olası adreslerinden birisi PSG.

Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın olası adreslerinden birisi olan PSG’ye gözünü dikti. (AA)



İHTİMALLER GÜÇLENİYOR

Eğer Fransız kulübü bu transferi gerçekleştirirse takımın sözleşmeli iki 9 numarası Gonçalo Ramos ve Kolo Muani ile ilgili ayrılık ihtimalleri güçlenecek. Galatasaray yönetiminin Osimhen'in PSG'ye gitmesi halinde bu iki oyuncuyu gündemine alacağı konuşuluyor.



AYRILIK OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

Devre arasında Juventus'a kiralanan Fransız yıldız Kolo Muani çok büyük ihtimalle sezon sonu PSG'ye geri dönecek. Bu sezon genellikle kulübede oturan Portekizli Gonçalo Ramos'un da bir türlü teknik direktör Luis Enrique'nin gözüne giremediği belirtiliyor. Bu nedenle Portekizli yıldız için de ayrılık konuşuluyor.