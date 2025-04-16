İstanbul-Paris transfer hattı! Osimhen’in yerine o iki isim düşünülüyor

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray bir yandan da yeni sezonun planlamasına başladı. Bu sezon attığı gollerle takımı adeta sırtında taşıyan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray bir yandan da yeni sezonun planlamasına başladı. Bu sezon attığı gollerle takımı adeta sırtında taşıyan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.
İKİ YILDIZ DA GÜNDEMDE
Yönetim bir yandan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da olası bir ayrılık için hazırlıklarını yapıyor. Osimhen'in gitmesi durumunda yerini dünyaca ünlü bir forvetle doldurmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar'ın PSG'nin üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Osimhen'in olası adreslerinden birisi PSG.
İHTİMALLER GÜÇLENİYOR
Eğer Fransız kulübü bu transferi gerçekleştirirse takımın sözleşmeli iki 9 numarası Gonçalo Ramos ve Kolo Muani ile ilgili ayrılık ihtimalleri güçlenecek. Galatasaray yönetiminin Osimhen'in PSG'ye gitmesi halinde bu iki oyuncuyu gündemine alacağı konuşuluyor.
AYRILIK OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK
Devre arasında Juventus'a kiralanan Fransız yıldız Kolo Muani çok büyük ihtimalle sezon sonu PSG'ye geri dönecek. Bu sezon genellikle kulübede oturan Portekizli Gonçalo Ramos'un da bir türlü teknik direktör Luis Enrique'nin gözüne giremediği belirtiliyor. Bu nedenle Portekizli yıldız için de ayrılık konuşuluyor.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
OSIMHEN REKLAM YILDIZI OLDU
Galatasaray'ın ünlü yıldızı Victor Osimhen, Ülker'in ikonik markalarından Çizi'nin yeni reklam filminde başrol oynadı. Reklam çekiminde birbirinden güzel goller atan Nijeryalı yıldızın röveşatası dikkat çekti. Osimhen reklam filminin yanı sıra sosyal medya içeriklerinde de yer alacak.