Joao Felix (AC Milan Web Sitesi)

JOAO FELİX'IN PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 33 resmi maça çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam eden Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.