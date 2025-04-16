Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın ilgisini doğrulayarak, sarı-kırmızılı kulüple temas kurduklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası transfer ihtimali daha da güçlenmişti.
Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın ilgisini doğrulayarak, sarı-kırmızılı kulüple temas kurduklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası transfer ihtimali daha da güçlenmişti.
FELIX MİLAN'DA KALMAYACAK
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Joao Felix, sezon sonunda Milan kariyerini sonlandıracak.
Chelsea ise oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Henüz resmi temaslar başlamamış olsa da Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncu için ciddi bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi.
GALATASARAY'TAN SÜRPRİZ HAMLE
Yaz transfer dönemine güçlü bir giriş yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Felix'in Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakabileceği öne sürülüyor.
JOAO FELİX'IN PERFORMANSI
Bu sezon Milan formasıyla 33 resmi maça çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam eden Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.