PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın şansı her geçen gün artıyor! Transfer bombası yakında

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Chelsea’de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Milan’da geçiren Joao Felix’i gündemine aldı. İspanyol basını, Portekizli yıldızın Galatasaray’a transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:54 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 23:04
Galatasaray’ın şansı her geçen gün artıyor! Transfer bombası yakında

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın ilgisini doğrulayarak, sarı-kırmızılı kulüple temas kurduklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası transfer ihtimali daha da güçlenmişti.

Joao Felix (Depo Photos)Joao Felix (Depo Photos)

FELIX MİLAN'DA KALMAYACAK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Joao Felix, sezon sonunda Milan kariyerini sonlandıracak.

Joao Felix hakkında çıkan haber (Fichajes)Joao Felix hakkında çıkan haber (Fichajes)

Chelsea ise oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Henüz resmi temaslar başlamamış olsa da Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncu için ciddi bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

Joao Felix (Depo Photos)Joao Felix (Depo Photos)

GALATASARAY'TAN SÜRPRİZ HAMLE

Yaz transfer dönemine güçlü bir giriş yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Felix'in Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakabileceği öne sürülüyor.

Joao Felix (AC Milan Web Sitesi)Joao Felix (AC Milan Web Sitesi)

JOAO FELİX'IN PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 33 resmi maça çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam eden Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakan Tunç açıkladı: CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
Türk Telekom
CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat’ın TBMM’de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı
İBB Meclisi’nde CHP’lilerden İmamoğlu İnşaat skandalı! Soru önergeleri reddedildi
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan ve Ceren Önder’e geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde
Kuruluş Osman
AK Parti’den CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın korsan Can Atalay eylemine sert tepki: Sırrı Süreyya Önder’e saygısızlık
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! CHP’li Fidan Gül tutuklandı
Trump savaş açtı Çin ekonomisi büyüdü! ABD’den Pekin’e yeni tarife: Yüzde 245
Fenerbahçe’den flaş transfer! Geleceğin yıldızı için harekat başlıyor
Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi
Dışişlerinden Yunanistan’ın Ege Denizi planına tepki: Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak
MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?
CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü
Ekrem İmamoğlu Financial Times’a Türkiye’yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!
Hastalığını böyle anlatmıştı! İşte Sırrı Süreyya Önder’in o anları
Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu! Sağlık problemi neydi? Geçmişte söylediği sözler tekrar hatırlandı
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli...