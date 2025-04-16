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Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında eleştiri alan futbolcuların başında Edin Dzeko geliyor. Süper Lig'de 12 golü bulunan Boşnak yıldızın bu gollerin sadece 3'ünü sezonun ikinci devresinde atması dikkatleri çekiyor.

Bir Dzeko klasiği: sezonun 2. yarısındaki düşüşü ilk kez yaşanmıyor. (AA)



OLDUKÇA ÇARPICI RAKAMLAR

39 yaşındaki futbolcunun son 5 sezonuna bakıldığında bu durumun ilk kez yaşanmaması dikkatleri çekiyor. Dzeko geçen sezon Süper Lig'de tam 21 gole imzasını atmıştı. Ancak bu gollerin 16'sını sezonun ilk yarısında, sadece 5'i ise ikinci yarıda gelmişti. Yine yıldız futbolcu Inter formasını giydiği 2022-23 sezonunda Serie A'daki 9 golünün 3'ünü, 2021-22 sezonunda ise 13 golünün yalnızca 5'ini sezonun ikinci devresinde rakip ağlara yollamıştı. Edin Dzeko 2020- 21 sezonunda da Roma'da oynarken 7 golünün 1'ini ikinci devre atmıştı.