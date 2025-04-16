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Bir Dzeko klasiği: Sezonun 2. yarısındaki düşüşü ilk kez yaşanmıyor!

Ligdeki 12 golünün 9’unu sezonun ilk yarısında atan Dzeko geçen sezon da ilk devrede 16 gol atıp, 2. devrede ise 5 kez ağları sarsabilmişti. Son 5 sezona bakıldığında 39 yaşındaki Boşnak futbolcunun 62 lig golünün yüzde 27’sinin, yani sadece 17’sinin sezonun ikinci yarılarında gelmesi dikkatleri çekiyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Bir Dzeko klasiği: Sezonun 2. yarısındaki düşüşü ilk kez yaşanmıyor!

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Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında eleştiri alan futbolcuların başında Edin Dzeko geliyor. Süper Lig'de 12 golü bulunan Boşnak yıldızın bu gollerin sadece 3'ünü sezonun ikinci devresinde atması dikkatleri çekiyor.

Bir Dzeko klasiği: sezonun 2. yarısındaki düşüşü ilk kez yaşanmıyor. (AA)Bir Dzeko klasiği: sezonun 2. yarısındaki düşüşü ilk kez yaşanmıyor. (AA)

OLDUKÇA ÇARPICI RAKAMLAR
39 yaşındaki futbolcunun son 5 sezonuna bakıldığında bu durumun ilk kez yaşanmaması dikkatleri çekiyor. Dzeko geçen sezon Süper Lig'de tam 21 gole imzasını atmıştı. Ancak bu gollerin 16'sını sezonun ilk yarısında, sadece 5'i ise ikinci yarıda gelmişti. Yine yıldız futbolcu Inter formasını giydiği 2022-23 sezonunda Serie A'daki 9 golünün 3'ünü, 2021-22 sezonunda ise 13 golünün yalnızca 5'ini sezonun ikinci devresinde rakip ağlara yollamıştı. Edin Dzeko 2020- 21 sezonunda da Roma'da oynarken 7 golünün 1'ini ikinci devre atmıştı.

Bir Dzeko klasiği: sezonun 2. yarısındaki düşüşü ilk kez yaşanmıyor. (AA)Bir Dzeko klasiği: sezonun 2. yarısındaki düşüşü ilk kez yaşanmıyor. (AA)

AYRILIK ARTIK ÇOK YAKLAŞTI
Boşnak forvetin son 5 sezon toplam gol sayısına bakıldığında ise 62 golünün yalnızca yüzde 27'si yani 17'sinin ikinci yarılarda geldiği gözleniyor. Artık futbol kariyerinin son dönemine gelen Dzeko'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim çok büyük bir ihtimalle sözleşmeyi uzatmayacak ve haziran ayı başında yollar ayrılacak.

Bir Dzeko klasiği: sezonun 2. yarısındaki düşüşü ilk kez yaşanmıyor. (AA)Bir Dzeko klasiği: sezonun 2. yarısındaki düşüşü ilk kez yaşanmıyor. (AA)
47 MAÇTA 19 GOL ATTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta forma giyen yıldız forvet Edin Dzeko, 19 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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