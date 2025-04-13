Premeir Lig'İn iki köklü ekibi Newcastle United ve Manchester United, St. James' Park'ta kozlarını paylaşıyor.
Mücadelede Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın kalesini ilk kez bir lig mücadelesinde terletiyor.
Premeir Lig'İn iki köklü ekibi Newcastle United ve Manchester United, St. James' Park'ta kozlarını paylaşıyor.
Mücadelede Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın kalesini ilk kez bir lig mücadelesinde terletiyor.
İLK 11'LER
NEWCASTLE UNITED: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Joelinton, Bruno, Tonali, Barnes, Murphy, Isak.
MANCHESTER UNITED: Altay, Mazraoui, Lindelof, Yoro, Dalot, Eriksen, Ugarte, Amass, Garnacho, Fernandes, Zirkzee.