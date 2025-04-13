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Newcastle United - Manchester United | CANLI

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Altay Bayındır'ın ilk kez bir lig maçında forma giydiği mücadele büyük bir heyecan sahne oluyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 18:26 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 18:33
Newcastle United - Manchester United | CANLI

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Premeir Lig'İn iki köklü ekibi Newcastle United ve Manchester United, St. James' Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Mücadelede Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın kalesini ilk kez bir lig mücadelesinde terletiyor.

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Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Altay Bayındır (EPA)Altay Bayındır (EPA)

İLK 11'LER

NEWCASTLE UNITED: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Joelinton, Bruno, Tonali, Barnes, Murphy, Isak.

MANCHESTER UNITED: Altay, Mazraoui, Lindelof, Yoro, Dalot, Eriksen, Ugarte, Amass, Garnacho, Fernandes, Zirkzee.