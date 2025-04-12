Beşiktaş’ta Errnest Muçi şoku! Maça devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ederken Siyah-Beyazlılar'a yıldız oyuncusu Ernest Muçi'den kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlık yaşayan Arnavut futbolcu için sağlık ekipleri oyun alanına girdi. Yapılan müdahalenin ardından Muçi, karşılaşmaya devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Teknik heyet, 27. dakikada Polonyalı futbolcunun yerine Joao Mario'yu sahaya sürdü. Yaşanan bu gelişme Beşiktaş cephesinde moralleri bozarken, Muçi'nin durumu yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.