Altay Bayındır kritik maçta kaleye geçiyor!

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ve bugüne kadar forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır, teknik heyetin kararıyla Premier Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkabilir.
Geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ve bugüne kadar forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır, teknik heyetin kararıyla Premier Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkabilir.
AMORIM'DEN KALEDE SÜRPRİZ HAMLE
Daily Mail'in haberine göre; Portekizli teknik adam Ruben Amorim, teknik heyetin raporuyla birlikte Newcastle United mücadelesinde Altay Bayındır'ı kaleye geçirmeyi planlıyor.
ALTAY'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Altay Bayındır, Manchester United formasıyla bu sezon 6 maçta görev aldı. Tecrübeli kaleci, bu maçların 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.