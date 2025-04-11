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Altay Bayındır kritik maçta kaleye geçiyor!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, hafta sonu oynanacak Newcastle United karşılaşmasında kalede değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 19:04 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 19:04
Altay Bayındır kritik maçta kaleye geçiyor!

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Geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ve bugüne kadar forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır, teknik heyetin kararıyla Premier Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkabilir.

Altay Bayındır (Foto Arşiv)Altay Bayındır (Foto Arşiv)

AMORIM'DEN KALEDE SÜRPRİZ HAMLE

Daily Mail'in haberine göre; Portekizli teknik adam Ruben Amorim, teknik heyetin raporuyla birlikte Newcastle United mücadelesinde Altay Bayındır'ı kaleye geçirmeyi planlıyor.

Altay Bayındır (Foto Arşiv)Altay Bayındır (Foto Arşiv)

ALTAY'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Altay Bayındır, Manchester United formasıyla bu sezon 6 maçta görev aldı. Tecrübeli kaleci, bu maçların 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.