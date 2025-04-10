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Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Markao'nun golüyle öne geçen Kocaelispor, 35. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 44. dakikada Rigoberto Rivas'ın golleriyle farkı açtı. Mücadelenin uzatma dakikalarında ise Ryan Mendes, penaltıdan dönen topu tamamlayarak skoru belirledi: 4-1. Adanaspor'un tek golü 49. dakikada penaltıdan Daniel Candeias'tan geldi. Karşılaşmada dikkat çeken anlardan biri ise Ryan Mendes'in 90. dakikada kullandığı penaltıda yaşandı. İlk denemesinde kaleci Korcan Çelikay'ı geçemeyen Mendes, hakemin çizgi ihlali kararıyla ikinci kez penaltı kullandı. Yine Korcan'a takılan Mendes, dönen topu ağlara göndererek skoru tayin etti.

Kocaelispor'un Süper Lig'e çıkması için 7 puan alması gerekiyor (AA) 13 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, bu galibiyetle ligde bir hafta aradan sonra yeniden kazandı ve yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Yeşil-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.