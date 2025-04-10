2025’in yıldızı Fenerbahçe: Bu yıl gösterdiği performansla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor

Fenerbahçe 2025 yılında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler bu süreçte ligin ikinci yarısında oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet aldı. Bu dönemde 2 beraberlik alan Kanarya yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe bu dönemde 26 gol atıp 26 puan topladı.

Fenerbahçe, bu yıl gösterdiği performansla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. (AA)



Sarı-Lacivertliler bu başarısıyla Avrupa'nın en büyük 15 liginde yer alan takımların oynadıkları son 10 maç baz alındığında oluşan en formda takımlar listesinde 5. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan Barcelona var. Katalan kulübü 31 gol atıp 28 puan topladı. Listenin ikinci sırasında 9 galibiyet alan PSG bulunuyor. Fransız ekibi bu süreçte 32 gol atıp 28 puan aldı.