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2025’in yıldızı Fenerbahçe: Bu yıl gösterdiği performansla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor

İkinci yarıda oynadığı 10 maçta 26 puan alarak 2025’in lig lideri olan Sarı-Lacivertliler, Avrupa’nın 15 ligindeki en formda takımlar sıralamasında da ilk 5’te yer aldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025
2025’in yıldızı Fenerbahçe: Bu yıl gösterdiği performansla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor

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Fenerbahçe 2025 yılında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler bu süreçte ligin ikinci yarısında oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet aldı. Bu dönemde 2 beraberlik alan Kanarya yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe bu dönemde 26 gol atıp 26 puan topladı.

Fenerbahçe, bu yıl gösterdiği performansla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. (AA)Fenerbahçe, bu yıl gösterdiği performansla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. (AA)

Sarı-Lacivertliler bu başarısıyla Avrupa'nın en büyük 15 liginde yer alan takımların oynadıkları son 10 maç baz alındığında oluşan en formda takımlar listesinde 5. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan Barcelona var. Katalan kulübü 31 gol atıp 28 puan topladı. Listenin ikinci sırasında 9 galibiyet alan PSG bulunuyor. Fransız ekibi bu süreçte 32 gol atıp 28 puan aldı.

Fenerbahçe, bu yıl gösterdiği performansla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. (AA)Fenerbahçe, bu yıl gösterdiği performansla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. (AA)

Listenin üçüncü sırasında Ajax yer alırken, 4. basamakta ise Benfica bulunuyor. Öte yandan Süper Lig'in ikinci devresinde 10 maça çıkan Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'dan 5 puan fazla topladı. İlk devreyi 50 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, ikinci devrenin 11 haftalık periyodunda 21 puanda kaldı.

Fenerbahçe, bu yıl gösterdiği performansla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. (AA)Fenerbahçe, bu yıl gösterdiği performansla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. (AA)

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Salonda core çalışması ile başlayan idman, sahadaki taktik çalışmanın ardından sona erdi.

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