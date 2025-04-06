SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Real Madrid'de Carlo Ancelotti tartışması!

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği konusundaki tartışmalar devam ediyor. Real Madrid'in sezon sonunda kupa alamaması halinde sözleşmesi devam etmesine rağmen (2026) Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 16:27 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 16:27
Real Madrid’de Carlo Ancelotti tartışması!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında ağırladığı Valencia'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Valencia, Santiago Bernabeu'dan tam 17 yıl sonra galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'de bu maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği bir kez daha tartışma konusu oldu.

İtalyan teknik adam yönetimindeki Real Madrid, son 5 maçta yalnızca 2 galibiyet aldı. Valencia karşısında kaybetmeyi hak etmediklerini ve şanslar bulduklarını söyleyen 65 yaşındaki teknik adam, yaşanan tabloyu, "Her maçta acı çekiyoruz. Rakiplerin bize gol atması için çok fazla çaba harcamasına gerek kalmıyor." sözleriyle özetledi.

ALONSO İLE TEMASTALAR

Real Madrid'in sezon sonunda kupa alamaması halinde sözleşmesi devam etmesine rağmen (2026) Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması bekleniyor.

İspanyol devinin gündeminde uzun süredir Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso yer alıyor. İspanya'dan Relevo, Real Madrid'de üst düzey bazı isimlerin gelecek sezon takımı Alonso'ya emanet etmek istediğini gündeme taşımıştı.

Real Madride Valencia tokadıReal Madride Valencia tokadı
Real Madrid'e Valencia tokadı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özel’e peş peşe çok sert tepki: Kötü niyetli bir siyasi cahil
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP’de Özgür Özel yeniden genel başkan | Kılıçdaroğlu’nun planı ne?
Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! MYK’nın masasında hangi konular var?
Rakı-balık masasında delege pazarlığı! CHP kurultayı için meyhanede dolar dağıtıldı: TAKVİM gündeme getirdi gizli tanık itiraf etti
Derbi ateşten gömlek! Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri
PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi!
CHP’den Kılıçdaroğlu’na olağanüstü sansür! Deniz Baykal’ın adı bile anılmadı | Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasında kısa don kapışması
Sözcü’nün kitap okuma yarışması üzerinden yaptığı algıya İstanbul Valiliği’nden açıklama
Özgür Özel’den CHP kurultayında skandal! Yine hakim ve savcıları tehdit etti: Yargılanacaksınız
TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP’de anahtar teslim siyasi rüşvet: İlçe başkanı KİPTAŞ’tan 2 daireye oyunu sattı
İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti
Narin Güran’ın son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı!
CHP’li İBB’de 141 milyonluk börek ihalesi! Yolsuzluk operasyonundan tam 8 gün önce...
Yolsuzluğun merkez üssü Beylikdüzü! Ekrem İmamoğlu ve ekibi 154 kez orada buluştu!
Ümraniye’de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü içinde yolcu varken alev aldı
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı
İstanbul’un Boğazına saplanan rüşvet hançeri! Vaniköy skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı
İsrail’in yalanı ortaya çıktı! Sağlık çalışanlarına pusu kurup katlettiler