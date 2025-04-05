Mourinho: Şampiyonluk şansımız %50

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe artık tam anlamıyla lige odaklandı. Galatasaray'a Kadıköy'de 2-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, bu sonuçtan dolayı taraftarını bir hayli üzmüştü. Kanarya'da dev derbinin ardından kritik bir zirve gerçekleştiği öğrenildi.



KOÇ'UN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Teknik patron Jose Mourinho'nun Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco yaşanan mağlubiyeti değerlendirdiği aktarıldı. Portekizli çalıştırıcının Ilıcalı ve Branco'ya "Ziraat Türkiye Kupası bizim hedefimiz değil. Bizim hedefimiz Süper Lig... %50 şampiyonluk şansımız var" dediği öne sürüldü. Öte yandan derbi günü işlerinden dolayı Amerika'da bulunan Başkan Ali Koç'un Mourinho'nun sözlerine destek verdiği ve sezon sonuna kadar 62 yaşındaki hoca ile devam kararı aldığı gelen bilgiler arasında.



ARTIK ZENGİN!

Chelsea, tam 20 yıl önce Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ismini tescil ettirmişti. Lisansın süresi bugün sona erdi... Artık Mou, kendi adıyla piyasaya ürünler sürebilecek.



JESUS FAVORİ MOURINHO PLASE

Brezilya Milli Takımı'nın hocalığı için Jose Mourinho'nun da adı geçtiği iddia edildi... Brezilya basını Portekizli hocanın Sarı-Lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesinin olduğuna da dikkat çekti. En ciddi adayın ise Jorge Jesus olduğu konuşuluyor. 2022/23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 70 yaşındaki deneyimli teknik adamın Brezilya Futbol Konfederasyonu ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydettiği öne sürülüyor. Dorival Junior ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nın hocalığı için Mourinho'nun da adı geçiyor. İlk adayın ise Jorge Jesus olduğu konuşuluyor.

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