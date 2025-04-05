Kadıköy kalesi yerle bir: 32 yılda alınan mağlubiyetler 7 yılda yaşandı

Son olarak Türkiye Kupası'nda alınan Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de işler hiç iyi gitmiyor. Sarı-Lacivertliler 32 yılda aldığı 5 mağlubiyeti 7 yılda almış durumda. Ali Koç döneminde Kanarya, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 5 kez kaybetti... Ligde 2019-20'de 3-1; 2020-21'de 1-0, 2022- 23'te 3-0, 2024-25'te 3-1 kaybeden Sarı- Lacivertiler kupada ise 2024-25'te rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Fenerbahçe Ali Koç dönemi öncesi 1986-87 ile 2018- 19 sezonları arasında Galatasaray'a evinde 5 kez mağlup olmuştu.
Fenerbahçe Ali Koç dönemi öncesi 1986-87 ile 2018- 19 sezonları arasında Galatasaray'a evinde 5 kez mağlup olmuştu. (İHA)
PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GİTTİ
Bu 32 yılda Sarı-Lacivertliler ligde 1986- 87'de 2-1; 1987-88'de 2-1, 1990-91'de 2-1, 1992-93'te 4-1 ve 1999-00'de Cimbom'a 2-1 yenilmişti. 32 yılda alınan 5 yenilginin 7 yılda alınması ise kara bir tablo olarak yorumlanıyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden mutlu ayrılıp 1'er beraberlik ve yenilgi alan Cimbom, ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. (İHA)
Öte yandan Aslan 20 yılda Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı günlerin acısını son 5 senede fazlasıyla çıkardı. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden mutlu ayrılıp 1'er beraberlik ve yenilgi alan Cimbom, ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.