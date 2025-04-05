PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kadıköy kalesi yerle bir: 32 yılda alınan mağlubiyetler 7 yılda yaşandı

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 7 yılda Galatasaray’a iç sahada 5 kez kaybederek kara bir tablo ile karşılaştı. Ortaya çıkan kötü istatistikle Sarı-Lacivertliler’in “yıkılmaz kalesi” olarak gördüğü Kadıköy adeta yerle bir oldu. Kanarya oysa ki 1986 ile 2018 arasındaki 32 yılda ezeli rakibine evinde sadece 5 kez boyun eğmişti.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Kadıköy kalesi yerle bir: 32 yılda alınan mağlubiyetler 7 yılda yaşandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son olarak Türkiye Kupası'nda alınan Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de işler hiç iyi gitmiyor. Sarı-Lacivertliler 32 yılda aldığı 5 mağlubiyeti 7 yılda almış durumda. Ali Koç döneminde Kanarya, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 5 kez kaybetti... Ligde 2019-20'de 3-1; 2020-21'de 1-0, 2022- 23'te 3-0, 2024-25'te 3-1 kaybeden Sarı- Lacivertiler kupada ise 2024-25'te rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Fenerbahçe Ali Koç dönemi öncesi 1986-87 ile 2018- 19 sezonları arasında Galatasaray'a evinde 5 kez mağlup olmuştu.

Fenerbahçe Ali Koç dönemi öncesi 1986-87 ile 2018- 19 sezonları arasında Galatasaray'a evinde 5 kez mağlup olmuştu. (İHA)Fenerbahçe Ali Koç dönemi öncesi 1986-87 ile 2018- 19 sezonları arasında Galatasaray'a evinde 5 kez mağlup olmuştu. (İHA)

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GİTTİ
Bu 32 yılda Sarı-Lacivertliler ligde 1986- 87'de 2-1; 1987-88'de 2-1, 1990-91'de 2-1, 1992-93'te 4-1 ve 1999-00'de Cimbom'a 2-1 yenilmişti. 32 yılda alınan 5 yenilginin 7 yılda alınması ise kara bir tablo olarak yorumlanıyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden mutlu ayrılıp 1'er beraberlik ve yenilgi alan Cimbom, ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. (İHA)Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden mutlu ayrılıp 1'er beraberlik ve yenilgi alan Cimbom, ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. (İHA)

Öte yandan Aslan 20 yılda Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı günlerin acısını son 5 senede fazlasıyla çıkardı. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden mutlu ayrılıp 1'er beraberlik ve yenilgi alan Cimbom, ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.

Sarı-Lacivertliler 32 yılda aldığı 5 mağlubiyeti 7 yılda almış durumda. (AA) Sarı-Lacivertliler 32 yılda aldığı 5 mağlubiyeti 7 yılda almış durumda. (AA)
4 MAÇTIR GALİBİYET YOK
Sarı-Kırmızılılar böylece Kadıköy'deki yenilmezliğini 4 maça çıkardı. Cimbom son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında itiraf geldi! Murat Ongun ile ses kaydı çıkan Serdal Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: İmamoğlu paralarını taşıttı...
CHP’li İBB’de yolsuzluk çarkı git gide büyüyor! 1 milyar 200 milyon lira dövize çevrildi 70 KİPTAŞ dairesi CHP’li delegelere dağıtıldı!
Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? İşte detayları
Galatasaray yönetiminden taraftarları çok heyecanlandıracak hamle: TAKVİM açıklıyor
8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! İşte sosyal medyada gündem olan o video
İBB’deki rüşvet pazarlığı deşifre oldu! Önce belediye binası sonra rezidans! Kabul etmeyince ceza
Galatasaray’ın derbi galibiyetinin perde arkasını TAKVİM açıklıyor: Herkes eteğindeki taşları bir bir döktü
İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar Turkuvaz Dijital’e konuştu: Müteahhitler Ekrem İmamoğlu’nun rüşvetinden bıkmıştı
CHP’li Özgür Karabat’ın delege pazarlığı videoda! Her kapıyı açacağım dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti
CHP’de olağanüstü haller! Oğuz Kaan Salıcı’dan PM operasyonu | Özgür Özel Önder Sav’a sığındı | Ekrem’in ekibi nerede duruyor?
Fed Başkanı Powell’dan Trump’a enflasyon uyarısı: Önümüzdeki çeyrekte yükselecek
Devlet Bahçeli istirahatin ardından mesaisine başladı: Allah başımızdan eksik etmesin
Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer
Trump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Çin’den misilleme geldi Wall Street çakıldı
Günler sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Miçotakis ve Netanyahu’yu Türkiye karşıtlığı birleştirdi! Kudüs’te kirli ittifak: Kıbrıs anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesi! Neden aday değilim dedi? Planı başka...
İsrail’in Suriye’deki hedefi Türkiye! Küresel akıl Savaş yakında demişti: Siyonist basında gündem T-4 üssü
FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü: Onayı olmadan parti yönetimi bile hareket edemiyor! Maaşa bağladığı isimler...
CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında partili delege itiraf etti: Otelde poşet ve çantalarla para dağıtıldı