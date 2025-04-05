Kadıköy kalesi yerle bir: 32 yılda alınan mağlubiyetler 7 yılda yaşandı

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Son olarak Türkiye Kupası'nda alınan Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de işler hiç iyi gitmiyor. Sarı-Lacivertliler 32 yılda aldığı 5 mağlubiyeti 7 yılda almış durumda. Ali Koç döneminde Kanarya, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 5 kez kaybetti... Ligde 2019-20'de 3-1; 2020-21'de 1-0, 2022- 23'te 3-0, 2024-25'te 3-1 kaybeden Sarı- Lacivertiler kupada ise 2024-25'te rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Fenerbahçe Ali Koç dönemi öncesi 1986-87 ile 2018- 19 sezonları arasında Galatasaray'a evinde 5 kez mağlup olmuştu.

Fenerbahçe Ali Koç dönemi öncesi 1986-87 ile 2018- 19 sezonları arasında Galatasaray'a evinde 5 kez mağlup olmuştu. (İHA)



PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GİTTİ

Bu 32 yılda Sarı-Lacivertliler ligde 1986- 87'de 2-1; 1987-88'de 2-1, 1990-91'de 2-1, 1992-93'te 4-1 ve 1999-00'de Cimbom'a 2-1 yenilmişti. 32 yılda alınan 5 yenilginin 7 yılda alınması ise kara bir tablo olarak yorumlanıyor.