Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor. (İHA)



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Ligde son oynanan Göztepe maçının soyunma odası görüntülerinde oyuncularına bu yönde konuşmalar yapan başarılı hoca, "Oynayacaksınız, oynayacaksınız. Oynadınız ben gördüm. Maç kaybedebilirsiniz ama oynayacaksınız. Oynadınız ben gördüm, ben biliyorum. Top onlardayken gerekirse ağzına bas, bitti" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile oynanacak olan maç öncesi de bu motivasyon yönünü ön plana çıkartmaya çalışan Tekke, ideal 11'inde yapacağı değişikliklerin yanı sıra tecrübeli isimlerden de oluşabilecek gerginliklere karşı daha tedbirli olmalarını istedi.