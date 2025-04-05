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Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor!

Kadıköy’de galibiyet isteyen Trabzonspor’un hocası futbolcularına, “Maç kaybedebilirsiniz ama oynayacaksınız. Oynadınız ben gördüm, ben biliyorum. Top onlardayken gerekirse rakibin ağzına basın” dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor!

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Ligde pazar günü çıkılacak zorlu Fenerbahçe deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke futbolcularını motive etmeye çalışıyor.

Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor. (İHA)Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor. (İHA)

KAYBEDEBİLİRSİNİZ AMA...
Ligde son oynanan Göztepe maçının soyunma odası görüntülerinde oyuncularına bu yönde konuşmalar yapan başarılı hoca, "Oynayacaksınız, oynayacaksınız. Oynadınız ben gördüm. Maç kaybedebilirsiniz ama oynayacaksınız. Oynadınız ben gördüm, ben biliyorum. Top onlardayken gerekirse ağzına bas, bitti" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile oynanacak olan maç öncesi de bu motivasyon yönünü ön plana çıkartmaya çalışan Tekke, ideal 11'inde yapacağı değişikliklerin yanı sıra tecrübeli isimlerden de oluşabilecek gerginliklere karşı daha tedbirli olmalarını istedi.

Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor. (İHA)Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor. (İHA)

BÜYÜK İTİCİ GÜÇ OLACAK
Bu nedenle kaptanla ile de görüşen Tekke'nin, Fenerbahçe maçından alınabilecek bir galibiyetin sezonun geri kalanında büyük bir itici güç olacağını oyuncularına aktarıyor. Rakibin evinde kaybettiği Galatasaray derbisinin görüntülerini de izleyen tecrübeli hocanın sürekli notlar aldığı belirtiliyor.

Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor. (İHA)Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor. (İHA)

ALKIŞLAR ZUBKOV'A
Ara transferde gelen Zubkov uzatmalarda Bodrum FK'ya attığı golle kahraman oldu. Son dört resmi maçta üç kez rakip fileleri havalandırdı.

Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor. (İHA)Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor. (İHA)
SAVIC 11'E GERİ DÖNÜYOR
Takımın en tecrübeli isimlerinden birisi olan Stefan Savic, uzun süreli sakatlığının ardından hafta içerisinde oynanan kupadaki Bodrum maçının son bölümünde forma giymişti. Karadağlı futbolcu Fenerbahçe maçına ise özel olarak hazırlanıyor.

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