Ankaragücü’nün 5. teknik direktörü Mesut Bakkal

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Ankaragücü'nde dün teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından göreve getirilen Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik direktör oldu.

Ligde geride kalan 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, kritik bir dönemece giriyor. Yeni teknik direktör Bakkal, takımının başında ilk sınavını 6 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak başkent derbisinde verecek.