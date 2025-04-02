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Ankaragücü'nün 5. teknik direktörü Mesut Bakkal

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu bir kez daha el değiştirdi. Başkent temsilcisi, sezon sonuna kadar Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:25 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:25
Ankaragücü’nün 5. teknik direktörü Mesut Bakkal

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Ankaragücü'nde dün teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından göreve getirilen Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik direktör oldu.

Ligde geride kalan 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, kritik bir dönemece giriyor. Yeni teknik direktör Bakkal, takımının başında ilk sınavını 6 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak başkent derbisinde verecek.

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