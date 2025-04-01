Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybeden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği dev mücadele öncesinde takımlarda son durum ve muhtemel 11'ler belli oldu.