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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev derbi için geri sayım başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelerek yarı finale yükselme mücadelesi verecek. İki takımın taraftarları nefeslerini tutarak bu kritik karşılaşmayı bekliyor. İşte derbiye dair tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:16 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:16
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

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Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybeden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği dev mücadele öncesinde takımlarda son durum ve muhtemel 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Dev derbinin başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği bu büyük karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Taraftarlar Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki dev derbiyi ekran başında şifresiz olarak izleyebilecek.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesinde iki takım da sahaya en güçlü kadrolarıyla çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Teknik direktörlerin süre vereceği isimler merak edilirken işte beklenen ilk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Talisca

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

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