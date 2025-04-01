Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK FB-GS derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Taraftarlar Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki dev derbiyi ekran başında şifresiz olarak izleyebilecek.
Muhtemel 11'ler
Karşılaşma öncesinde iki takım da sahaya en güçlü kadrolarıyla çıkmaya hazırlanıyor.
Teknik direktörlerin süre vereceği isimler merak edilirken işte beklenen ilk 11'ler:
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Talisca
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)