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Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt!

Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sarı-kırmızılıların ligdeki namağlup unvanını elinden aldı. Siyah-beyazlılar, derbi sonrası Galatasaray'ın 21 Nisan 2017'de yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 12:46 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 12:46
Beşiktaş’tan Galatasaray’a yanıt!

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisini bitiren Beşiktaş, rakibine dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Beşiktaş'ın 2017 yılında Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon'a elendiği maçın ertesi günü Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA kupasını "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşmıştı.

8 YIL SONRA CEVAP!

Derbi zaferi sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap geldi.

Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın 2017'deki gönderisini alıntıladı ve 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olan Beşiktaş kadrosunun fotoğrafını paylaştı. Beşiktaş yaptığı paylaşıma, "Namağlup tek şampiyon" notunu düştü.

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