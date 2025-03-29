İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller, 69. dakikada Mamadou Fall ve 80. dakikada Nuno Da Costa'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, ligde üst üste ikinci galibiyetini almayı başardı.

Ev sahibi Samsunspor ise teknik direktör Thomas Reis yönetiminde üç maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 38'e yükseltti. Samsunspor ise 51 puanda kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.