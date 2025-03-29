Bodrum FK’nın müthiş serisi bitti

JOSE MORAIS: ELEŞTİRİLER NORMAL
Teknik direktör Jose Morais ise ilk 11 tercihi nedeniyle sosyal medyada eleştirildi. Enis Bardhi, Fredy, Ajeti ve Taylan gibi as oyuncuları yedek soyunduran Portekizli çalıştırıcı, eleştireler konusunda şu açıklamayı yaptı: "Eleştiriler normal. Çünkü hiçbirimiz aynı şekilde düşünmüyoruz. Herkesin düşüncesi farklı" Maçı da değerlendiren Morais, "Büyük takımlara karşı maça yenik başlamak her zaman zordur. Fenerbahçe karşısında geriye düşerseniz reaksiyon vermeniz zor olabiliyor. Maçta bazı anlar vardı, bazı kararlar vardı. Biz bu kararları veremedik. Oyunun ilk yarısında bu kararları veremediğimiz için maçı kontrol edemedik" diye konuştu.