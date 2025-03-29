Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

Taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyen siyah beyazlılar, kötü gidişi de durdurmanın peşinde. Sarı kırmızılılar ise sahadan 3 puan ile ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmamak istiyor.

Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş sahasında lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ DERBİYE 'YABANCI HAKEM' GETİRİYOR



Galatasaray ile oynayacağı maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, derbi için harekete geçti. beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i, Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak. İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.