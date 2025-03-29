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Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11'ler netleşti! Hocalardan sürpriz

Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş sahasında lider Galatasaray'ı konuk ediyor. İşte dev maç öncesi tüm bilinmesi gerekenler, son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 11:29 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 11:29
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

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Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş sahasında lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

Taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyen siyah beyazlılar, kötü gidişi de durdurmanın peşinde. Sarı kırmızılılar ise sahadan 3 puan ile ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmamak istiyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

BEŞİKTAŞ DERBİYE 'YABANCI HAKEM' GETİRİYOR

Galatasaray ile oynayacağı maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, derbi için harekete geçti. beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i, Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak. İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

DERBİ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde girdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş ise 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle 44 puan topladı. Liderin 27 puan gerisinde bulunan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 29. hafta öncesinde averajla ikas Eyüpspor'un önünde 4. sırada yer aldı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

GALATASARAY TAM KADRO

Kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin 25. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçından beri forma giyemeyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs, sakatlığını atlattı. Yaklaşık 2 aylık süreçte 12 resmi maç kaçıran Jakobs'un iyileşmesine rağmen kondisyon eksiği ve sakatlığının yineleme riski nedeniyle derbide oynaması beklenmiyor.

Cezaları nedeniyle ligdeki son Onvo Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç, derbide kadrodaki yerlerini alacak.

Kolombiya Milli Takımı'nın 20 Mart'ta Brezilya ile yaptığı müsabakada kaleci Allison Becker ile çarpışması sonrasında kafa travması nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez'in durumu kontrollerinin ardından netleşecek.

Milli takımlarda sakatlıklar yaşayan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Roland Sallai ise Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu beş futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

GALATASARAY'DA İKİ İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

BEŞİKTAŞ LİGDE SON İKİ MAÇINI KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 27. haftasında Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki resmi maçı kaybetti. Ligde oynadığı son iki müsabakada sahada eksik kalan rakiplerine karşı kazanamayan "Kara kartal", derbiden galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

LİGDE 28 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Süper Lig'deki son 28 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

DEPLASMANDA 25 MAÇTIR YENİLMİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 25 deplasman mücadelesinde yenilmedi.

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

GALATASARAY İÇİN KRİTİK VİRAJ

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun en kritik dönemeçlerinden birine girecek. Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Dolmabahçe'de kötü gidişatını sonlandırmak ve taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyen Beşiktaş'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 2 Nisan Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri, olası Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluk hedefinde büyük bir adım atacak.

Sarı-kırmızılı ekip, kupadaki derbide ise ligde şampiyonluk yarışında olduğu Fenerbahçe'yi elemeye çalışacak. Galatasaray, Kadıköy'de kazanıp hem çifte kupa hedefinde ilerlemek hem de Süper Lig'deki yarışta psikolojik üstünlüğünü artırmak isteyecek.

Fenerbahçe derbisinden sonra 30. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, 31. haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla mücadelesine devam edecek.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

SOLSKJAER'İN TÜRKİYE'DE İLK DERBİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

OKAN BURUK'LU GALATASARAY DERBİLERDE ÜSTÜN

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlı takımla ligde yaptığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile yaptığı Turkcell Süper Kupa maçını 5-0 kaybederek Buruk idaresindeki en ağır yenilgisini yaşamıştı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

BEŞİKTAŞ 'BÜYÜK' MAÇLARDA İYİ

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, bu sezon önem derecesi büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sorunların ardından ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve Avrupa kupalarına da veda eden siyah-beyazlı futbol takımı, ligin ilk beş sırasındaki rakiplerine sadece bir kez kaybetti.

"Kara kartal" Süper Lig'in ilk 5 sırada bulunan Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ve ikas Eyüspor ile oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Ligde averajla dördüncü basamakta bulunan Beşiktaş, söz konusu müsabakalardan 13 puan çıkarmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Galatasaray, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplarken Fenerbahçe ise oynadığı müsabakalarda 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve 4 puan kazanabildi.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

G.SARAY SON 3 LİG MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibine Süper Lig'de oynadığı son üç maçta mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda oynanan iki lig maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, sahasında da 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'ta oynadığı derbiyi yine 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

SEZON BAŞINDA BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI

Beşiktaş, sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu kaydetmişti. Beşiktaş bu sonuçla, Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürmüştü.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

BEŞİKTAŞ EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Ligde bu istatistikte zirvede ise lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, 26 müsabakada 23 gol yedi. Beşiktaş ise ligde 26 karşılaşmada 26 kez topu ağlarında gördü. "Kara kartal" rakip fileleri ise 39 kez sarsmayı başardı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ G.SARAY

Galatasaray, Süper Lig'deki 19 takım arasında en golcü takım olarak dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 27 müsabakada 68 kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 5 gol fazla atarak zirvede yer aldı.

Galatasaray, savunma anlamında da ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Lig maçlarında kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılılar, 23 gol yiyen Fenerbahçe ve 26 gol yiyen Beşiktaş'ın ardından topu filelerinde en az gören üçüncü takım konumunda.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 22 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 5 lig maçında 8 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, derbide de Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. Süper Lig'de son oynadığı Onvo Antalyaspor maçında 3 kez fileleri havalandırarak "hat-trick" yapan Osimhen, gittiği Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda (2) ve Zimbabve (1) ile oynadığı müsabakalarda da 3 gol attı.

Galatasaray'da ayrıca ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu, 6 golü olan Yunus Akgün, 4 gollü Dries Mertens, çıktığı 4 müsabakada 2 kez fileleri havalandıran Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk'un gol yollarındaki kozları olacak. Savunma katkısının yanı sıra hücumda da etkili olan Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın da birer golü bulunuyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

MUHTEMEL 11'LER

Takımların dev derbiye şu 11'lerle başlaması bekleniyor;

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

BEŞİKTAŞ : Mert, Svensson, Paulista, Tayyip, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa, Immobile

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

GALATASARAY : Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

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