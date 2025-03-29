Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ G.SARAY
Galatasaray, Süper Lig'deki 19 takım arasında en golcü takım olarak dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 27 müsabakada 68 kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 5 gol fazla atarak zirvede yer aldı.
Galatasaray, savunma anlamında da ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Lig maçlarında kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılılar, 23 gol yiyen Fenerbahçe ve 26 gol yiyen Beşiktaş'ın ardından topu filelerinde en az gören üçüncü takım konumunda.
EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN
Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 22 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.
Son 5 lig maçında 8 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, derbide de Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. Süper Lig'de son oynadığı Onvo Antalyaspor maçında 3 kez fileleri havalandırarak "hat-trick" yapan Osimhen, gittiği Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda (2) ve Zimbabve (1) ile oynadığı müsabakalarda da 3 gol attı.
Galatasaray'da ayrıca ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu, 6 golü olan Yunus Akgün, 4 gollü Dries Mertens, çıktığı 4 müsabakada 2 kez fileleri havalandıran Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk'un gol yollarındaki kozları olacak. Savunma katkısının yanı sıra hücumda da etkili olan Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın da birer golü bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Takımların dev derbiye şu 11'lerle başlaması bekleniyor;
BEŞİKTAŞ : Mert, Svensson, Paulista, Tayyip, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa, Immobile
GALATASARAY : Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen