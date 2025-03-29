Beşiktaş evindeki derbilerde coştu ünvanını korudu! Sosyal medyadan olay gönderme

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray 'ı ağırladı. Kartal, Portekizli yıldızları Rafa Silva ve Gedson Fernandes ile Cimbom'u 2-1 yenerken Lucas Torreira'nın muhteşem füzesi puan almaya yetmedi.

Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın 28 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ayrıca siyah beyazlılar, şu ana kadar sadece kendisinin sahip olduğu namağlup şampiyon ünvanını korumayı başardı.