Beşiktaş evindeki derbilerde coştu ünvanını korudu! Sosyal medyadan olay gönderme

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Kartal, Portekizli yıldızları Rafa Silva ve Gedson Fernandes ile Cimbom'u 2-1 yenerken Lucas Torreira'nın muhteşem füzesi puan almaya yetmedi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Kartal, Portekizli yıldızları Rafa Silva ve Gedson Fernandes ile Cimbom'u 2-1 yenerken Lucas Torreira'nın muhteşem füzesi puan almaya yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın 28 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ayrıca siyah beyazlılar, şu ana kadar sadece kendisinin sahip olduğu namağlup şampiyon ünvanını korumayı başardı.
Karşılaşmanın ardından iki paylaşım yapılarak göndermede bulunuldu.
NAMAĞLSDFGHJKKLŞİISEJHIJĞZCSDFDGHTYJUKUKFDBFDJHGJNGHJHGH— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025
Namağlup. pic.twitter.com/jcvl4decmL— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025
Ayrıca galibiyetinin ardından zemine "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı yansıtıldı.
EVİNDE COŞTU
Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı derbilerde 9 puan topladı. Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden siyah beyazlı ekip, Trabzonspor ve Galatasaray'ı da 2-1 ile devirerek yenilgi yüzü görmedi.