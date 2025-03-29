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Beşiktaş evindeki derbilerde coştu ünvanını korudu! Sosyal medyadan olay gönderme

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile evinde karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlılar, bu skorla iç sahada oynadığı derbilerden 9 puan toplarken Cimbom'un namağlup şampiyonluk hayalinin de önüne geçerek ünvanın tek sahibi olmaya devam etti. Karşılaşmanın ardından Kara Kartal'dan ezeli rakibine flaş bir gönderme geldi.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 23:02 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 23:06
Beşiktaş evindeki derbilerde coştu ünvanını korudu! Sosyal medyadan olay gönderme

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Kartal, Portekizli yıldızları Rafa Silva ve Gedson Fernandes ile Cimbom'u 2-1 yenerken Lucas Torreira'nın muhteşem füzesi puan almaya yetmedi.

Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın 28 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ayrıca siyah beyazlılar, şu ana kadar sadece kendisinin sahip olduğu namağlup şampiyon ünvanını korumayı başardı.

Emirhan Topçu ve Joao Mario (AA)Emirhan Topçu ve Joao Mario (AA)

Karşılaşmanın ardından iki paylaşım yapılarak göndermede bulunuldu.

Beşiktaş tek namağlup şampiyon ünvanını sürdürdü (X)Beşiktaş tek namağlup şampiyon ünvanını sürdürdü (X)

Ayrıca galibiyetinin ardından zemine "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı yansıtıldı.

Gedson Fernandes bu sezon 4. golünü attı (AA)Gedson Fernandes bu sezon 4. golünü attı (AA)

EVİNDE COŞTU

Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı derbilerde 9 puan topladı. Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden siyah beyazlı ekip, Trabzonspor ve Galatasaray'ı da 2-1 ile devirerek yenilgi yüzü görmedi.

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