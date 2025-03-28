SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fatih Tekke 'merhaba' diyecek!

Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıkacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 15:48 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 15:48
Fatih Tekke ’merhaba’ diyecek!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük dış saha galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, Göztepe'yi de mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıkacak.

Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları bulunuyor.

Sakatlıkları gecen ve dün takımla çalışmalara başlayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic ise teknik direktör Fatih Tekke'nin hazır görmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

Trabzonspora yerli forvetTrabzonspora yerli forvet
Trabzonspor'a yerli forvet

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu New York Times’a beni niye sattınız yazısı: Türkiye’yi şikayet etti! ABD ve Batı’ya baskı yapın çağrısı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: İBB yankesicilerin elinde hapsoldu! Sokak uyarısı | DEM mesajı
Casper
Son dakika: Lübnan’da ateşkesten bu yana ilk saldırı! İsrail Beyrut’u vurdu
Mourinho’dan sürpriz ilk 11! O yıldız Bodrum’da yok
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Türkiye kalıcı barış için hazır | Suriye teklifi
Borsa İstanbul
Galatasaray’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor
İngiliz gazetesi Trump Zelenskiy’nin başına silah dayadı dedi! Maden anlaşmasında kritik detay
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
CHP’nin adaylık yarışında yeni perde: Ekrem İmamoğlu sonrası Özgür Özel - Mansur Yavaş savaşı mı?
CANLI | Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin’de de hissedildi: Bangkok’ta yıkım var
Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Genel bir mutabakat sağladık
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! Açık açık itiraf etmiş: Parayla iş bitiriyorlar
Emine Erdoğan BM’den dünyaya seslendi: Sıfır atık programı büyüyor
20 milyon kişi yola çıkacak! Bilet satışları patladı! Bakan Uraloğlu’ndan ek sefer açıklaması
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında kimler firari? İşte o liste
Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?
Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor