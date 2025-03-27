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Bodrum FK'de ilklerin maçı!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Bodrum FK'de bir çok ilk yaşanacak. Futbolseverlerin gözünün çevrildiği mücadelede Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho ile yıllarca yardımcılığını yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de ilk kez rakip olacak.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 12:54 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 12:54
Bodrum FK’de ilklerin maçı!

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Süper Lig'deki tarihinin ilk sezonunu geçiren Bodrum Futbol Kulübü, yarın şampiyonluk yarışındaki dev rakibi Fenerbahçe'yi ilçede ilk kez konuk edecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak hem zirve hem de alt sıralardaki yarışı yakından ilgilendiren karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Toplam 4 bin 243 kapasiteli statta bilet fiyatları VIP 15 bin TL, maraton tribün 5 bin TL, kale arkaları ise 2500'er TL olarak belirlendi. Konuk Fenerbahçe taraftarları ise deplasman tribünü cezaları nedeniyle maçı statta izleyemeyecek.

MOURİNHO İLE İLK KEZ RAKİP

Futbolseverlerin gözünün çevrildiği mücadelede Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho ile yıllarca yardımcılığını yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de ilk kez rakip olacak.

Avrupa'nın dev kulüpleri Porto, Real Madrid, Inter ve Chelsea'de birlikte görev yapıp Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile UEFA Kupası dahil kupa koleksiyonu yapan Portekizli ikili, Bodrum'da birbirlerine karşı puan savaşı verecek.

Bodrum FK, şubat ayında göreve gelen Morais yönetiminde ligde oynadığı 6 maçta hiç gol yemeyip 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 30 puanla düşme hattından çıktı.

Fenerbahçe ise 7 Aralık'taki Beşiktaş randevusundan beri 12 maçtır yenilmeyerek bu periyotta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertli ekip Mourinho yönetiminde maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 62 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'de Bosna Hersek Milli Takımı'nda Romanya ile oynanan müsabakada burnu kırılan Edin Dzeko, yarınki maçta karbon maskeyle sahada olacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

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