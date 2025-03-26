Skriniar’da büyük tehlike: Slovak yıldız için flaş iddia

Fenerbahçe 'nin ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar performansıyla Sarı- Lacivertliler'in değişilmez isimlerinden biri olmuştu. Mourinho da yönetim ile yaptığı görüşmelerde yeni sezon için Slovak stoperin takımda kalmasını talep etmişti. Tecrübeli savunmacı için girişimlere başlaması beklenen Fenerbahçe'ye bu transferde dişli bir rakip çıktı.

Slovak yıldız için sürpriz iddia. (AA)



Yeni sezon için stoper takviyesi yapması beklenen İtalyan ekibi Milan'ın da Skriniar'ı gündemine aldığı ve PSG ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Milan'ın 30 yaşındaki futbolcuyu Inter'de oynadığı zamanda da transfer etmek istediği ancak oyuncunun PSG'ye imza attığı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maça çıkan tecrübeli savunmacı tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalıp 2 asiste imza attı.