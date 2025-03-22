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Çin'de pole Piastri'nin!

Formula 1 Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin. McLaren Mercedes'in Avustralyalı pilotu, kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 14:03 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 14:03
Çin’de pole Piastri’nin!

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak sezonun 2. yarışı Çin Grand Prix'sine, McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

Çin'de 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

McLaren Mercedes'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1 dakika 30.641 derecesiyle kariyerinde ilk defa pole pozisyonunun sahibi oldu.

Piastri'nin 0.082 saniye gerisindeki Mercedes pilotu George Russell ikinci, 0.152 saniye gerisindeki McLaren Mercedes pilotu Lando Norris de üçüncü sırayı aldı.

Çin Grand Prix'si, pazar günü TSİ 10.00'da start alacak.

SPRİNT YARIŞINDA LEWİS HAMİLTON BİRİNCİ OLDU

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Ferrari'den Lewis Hamilton kazandı.

Tecrübeli pilot, 19 tur üzerinden yapılan yarışı 30 dakika 39.965 saniyelik süreyle ilk sırada tamamlayarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

Hemilton'ın 6.889 saniye gerisindeki McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri ikinci, 9.804 saniye arkasındaki Red Bull Racing Honda RBPT pilotu Max Verstappen de üçüncü oldu.

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