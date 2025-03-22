Beşiktaş için telafi zamanı!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, bu sezonu en azından kupayla taçlandırarak, Avrupa biletini cebine koyacak.Süper Lig'de 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile sahasında mücadele edecek siyah beyazlılar bu karşılaşmadan sezon başında olduğu zaferle ayrılıp yeniden özgüven kazanmak ve moral bulmak amacında. Tüm planlar bunun üzerine yapılmaya başlandı. Yönetim ve teknik heyet, özür dilemenin kısa yolu olarak derbi zaferi ve Türkiye Kupası'nı görüyor.Tüm konsantrasyonunu bu iki hedefe veren Beşiktaş'ta yönetim, bu hafta Nevzat Demir Tesisleri'ne kamp kuracak. Dev maç öncesi tesislerde teknik direktör Solskjaer ve futbolculara destek olacak. Detaylı analizler yapan Norveçli çalıştırıcı bu iki önemli karşılaşmanın da bir röntgenini çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray ve Göztepe'yi mercek altına alan Solskjaer yaptığı zafer planlarını daha sonra futbolcularına da aktaracak. Bugüne kadar 11 kez kupayı kazanan Beşiktaş, başarısını taçlandırmak istiyor.