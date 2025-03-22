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Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi!

Süper Lig takımlarından Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı. Teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açan Pereira, futbolculuk döneminde Valencia, Sporting ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 15:53
Alanyaspor’da Joao Pereira dönemi!

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Joao Pereira'yı getirdi.

Portekizli çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle anlaşmaya vararak resmi sözleşmeye imza attı.

JOAO PERREİRA'NIN KARİYERİ

Sporting B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a transfer olmasının ardından kısa bir süreliğine Sporting Lizbon A takımının başına geçmişti. Pereira yönetimindeki Sporting, çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rui Borges'in Sporting'in yeni teknik direktörü olmasıyla birlikte Pereira, yeniden Sporting B takımına dönmüştü.

TRABZONSPOR'DA OYNADI

Teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açan Pereira, futbolculuk döneminde Valencia, Sporting ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

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