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İspanya'da Arda Güler tartışması!

İspanyol basını, milli maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler hakkında yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 15:54 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 15:54
İspanya’da Arda Güler tartışması!

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Türkiye'nin Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında Arda Güler cezalı olduğu için forma giyemedi. Ancak genç yıldız, sahada olmasa da yine gündemdeydi. İspanyol basını, özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun milli maç sonrası yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'in yeteneklerine vurgu yaparak, "Arda çok önemli bir oyuncu, küçük bir kardeş gibi sevdiğim biri. Onun Inter'de bizimle oynamasını isterim ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Real Madrid'deki durumunu o daha iyi bilir. Ancak daha fazla süre almayı istiyor ve hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

"ARDA GÜLER VE MUTLULUK ARAYIŞI"

İspanyol gazetesi MARCA, Çalhanoğlu'nun bu sözlerini manşete taşıyarak, "Arda Güler ve mutluluk arayışı" başlığıyla verdiği haberde genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğine vurgu yaptı.

"YAZ AYLARINDA KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR"

MundoDeportivo Inter'in, Arda Güler'i transfer etmek isteyen kulüplerden biri olduğunu ve Real Madrid'in bu seçeneği değerlendirebileceğini belirtti. Gazete haberde şu ifadelere yer verdi: "Gerçek şu ki, Arda Güler'e gelecek sezon ilgi gösteren takımlardan biri de Inter Milan. Türk futbolcu şimdilik Real Madrid'de kalacak ancak durumu değişmezse yaz aylarında kiralık olarak gönderilebilir veya transfer bile yapılabilir"

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