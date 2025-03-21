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Bugün hangi maçlar var? 21 Mart Dünya Kupası Eleme maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin beklediği 2026 Dünya Kupası Elemeleri bugün başlıyor. 21 Mart itibariyle eleme maçları, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı takip ediliyor. Peki bu akşam kimin maçı var? İşte maç takvimi.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 10:33 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 10:33
Bugün hangi maçlar var? 21 Mart Dünya Kupası Eleme maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

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2026 Dünya Kupası Elemeleri, kıtanın en iyi 16 takımını belirleyecek kritik maçlarla başlıyor. Bugün ve 22 Mart Cumartesi günü 12 karşılaşma yapılacak. A Milli Futbol Takımımız ise E Grubu'ndaki ilk maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte merak edilenler...

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM (21 MART) KİMİN MAÇI VAR?

21 Mart Cuma günü, Premier Lig, La Liga ve Trendyol 1. Lig'de maçlar yapılmayacak. Ancak Avrupa 2026 Dünya Kupası Elemeleri Grup G'de heyecan verici karşılaşmalar olacak.

Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri kapsamında bugünün maçları şu şekilde:

Grup G

22:45 Polonya - Litvanya

22:45 Malta - Finlandiya

Grup H

20:00 Güney Kıbrıs - San Marino

22:45 Romanya - Bosna-Hersek

Grup K

22:45 Andorra - Letonya

22:45 İngiltere - Arnavutluk

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - Hollanda/İspanya kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya kazananı - Türkiye