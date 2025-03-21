Bugün hangi maçlar var? 21 Mart Dünya Kupası Eleme maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri, kıtanın en iyi 16 takımını belirleyecek kritik maçlarla başlıyor. Bugün ve 22 Mart Cumartesi günü 12 karşılaşma yapılacak. A Milli Futbol Takımımız ise E Grubu'ndaki ilk maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte merak edilenler...