Bugün hangi maçlar var? 21 Mart Dünya Kupası Eleme maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri, kıtanın en iyi 16 takımını belirleyecek kritik maçlarla başlıyor. Bugün ve 22 Mart Cumartesi günü 12 karşılaşma yapılacak. A Milli Futbol Takımımız ise E Grubu'ndaki ilk maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte merak edilenler...
(Kaynak: AA)
BU AKŞAM (21 MART) KİMİN MAÇI VAR?
21 Mart Cuma günü, Premier Lig, La Liga ve Trendyol 1. Lig'de maçlar yapılmayacak. Ancak Avrupa 2026 Dünya Kupası Elemeleri Grup G'de heyecan verici karşılaşmalar olacak.
Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri kapsamında bugünün maçları şu şekilde:
Grup G
22:45 Polonya - Litvanya
22:45 Malta - Finlandiya
Grup H
20:00 Güney Kıbrıs - San Marino
22:45 Romanya - Bosna-Hersek
Grup K
22:45 Andorra - Letonya
22:45 İngiltere - Arnavutluk
(Kaynak: AA)
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye - Hollanda/İspanya kazananı
11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya kazananı - Türkiye