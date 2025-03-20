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Fatih Terim'e teklif yağıyor

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab’ın başına sürpriz bir şekilde geçen Fatih Terim hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Panathinaikos macerasının ardından 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adamın, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 19:34 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 19:34
Fatih Terim’e teklif yağıyor

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Sezon sonunda Al-Shabab ile yollarını ayırması halinde Fatih Terim'e Suudi Arabistan'dan yeni teklifler olduğu belirtildi. Henüz kulüp isimleri açıklanmasa da bazı takımların 71 yaşındaki teknik adama ilgisinin olduğu ifade edildi.

Fatih Terim (AA)Fatih Terim (AA)

Ajansspor'un haberine göre Al-Shabab yönetiminin, 1 Nisan'da Al-Ittihad ile oynanacak kritik maçın ardından Fatih Terim ile masaya oturarak sözleşme uzatma görüşmelerine başlamayı planladığı öğrenildi. Yönetim, tecrübeli teknik adamla uzun vadeli bir projeye devam etmek isterken, Terim'in kararının ne olacağı merak konusu.

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında 13 resmi maça çıkarken, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, takımına maç başına 1.77 puan ortalaması kazandırdı.