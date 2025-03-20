Fatih Terim’e teklif yağıyor

Sezon sonunda Al-Shabab ile yollarını ayırması halinde Fatih Terim'e Suudi Arabistan'dan yeni teklifler olduğu belirtildi. Henüz kulüp isimleri açıklanmasa da bazı takımların 71 yaşındaki teknik adama ilgisinin olduğu ifade edildi.
Sezon sonunda Al-Shabab ile yollarını ayırması halinde Fatih Terim'e Suudi Arabistan'dan yeni teklifler olduğu belirtildi. Henüz kulüp isimleri açıklanmasa da bazı takımların 71 yaşındaki teknik adama ilgisinin olduğu ifade edildi.
Ajansspor'un haberine göre Al-Shabab yönetiminin, 1 Nisan'da Al-Ittihad ile oynanacak kritik maçın ardından Fatih Terim ile masaya oturarak sözleşme uzatma görüşmelerine başlamayı planladığı öğrenildi. Yönetim, tecrübeli teknik adamla uzun vadeli bir projeye devam etmek isterken, Terim'in kararının ne olacağı merak konusu.
Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında 13 resmi maça çıkarken, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, takımına maç başına 1.77 puan ortalaması kazandırdı.