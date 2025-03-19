Trabzonspor’da ilk transfer belli oldu! Bir Ukraynalı daha yolda

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)
ÇOK YÖNLÜ VE ETKİLİ BİR ORTA SAHA
Bu sezon 8'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 25 resmi maçta 8 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan 1.87 boyundaki Bondarenko, farklı mevkilerde oynayabilmesiyle dikkat çekiyor. Asıl pozisyonu 10 numara olan yetenekli oyuncu, merkez orta sahada 8 numara olarak da görev yapabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan futbolcu, orta sahanın sağında da oynayabilmesiyle teknik heyetten tam not aldı. Fatih Tekke'nin de onay verdiği Bondarenko için sezon sonunda yeniden girişimlerde bulunulması bekleniyor. Shakhtar'ın bu kez daha ılımlı bir tavır sergileyebileceği tahmin ediliyor.
Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)
ALTYAPIDAN YETİŞTİ
Shakhtar Donetsk altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen Bondarenko, fizik gücü ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. 1.87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon toplam 24 maçta görev alarak 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)
Trabzonspor, ara transfer döneminde 4 oyuncuyu kadrosuna katmasına rağmen Bondarenko transferinde istediği sonucu alamadı. Kulüp tarihinin en yüksek bonservis tekliflerinden biri olan 7 milyon euroyu öneren yönetim, Shakhtar'ın 12 milyon euroda ısrar etmesi nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.