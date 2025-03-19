Trabzonspor’da ilk transfer belli oldu! Bir Ukraynalı daha yolda

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Trabzonspor, Fatih Tekke'nin gelişiyle yeni bir atmosfer yakalarken, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz döneminde stoper Batagov'u kadrosuna katarak Ukraynalı oyunculara yönelen bordo-mavililer, ara transfer döneminde ise Shakhtar Donetsk'ten Sikan ve Zubkov'u renklerine bağladı.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv) Yönetim, Batagov için Zorya Luhansk'a 1.8 milyon euro öderken, Sikan ve Zubkov transferleri için Shakhtar'a taksitler halinde toplamda 12 milyon euro ödeme yapacak. Ancak Trabzonspor'un Shakhtar'dan kadrosuna katmak istediği bir diğer isim daha vardı: Artem Bondarenko.