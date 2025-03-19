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Trabzonspor'da ilk transfer belli oldu! Bir Ukraynalı daha yolda

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan ve 300 günlük dış saha hasretini sonlandıran Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile birlikte transferde de önemli adımlar atmak istiyor. Rota bir kez daha Ukrayna olarak belirlendi. Zubkov, Skan ve Batagov kozlarıyla süreç tamamlanmak amacında. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 19:17 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 19:17
Trabzonspor’da ilk transfer belli oldu! Bir Ukraynalı daha yolda

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Trabzonspor, Fatih Tekke'nin gelişiyle yeni bir atmosfer yakalarken, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz döneminde stoper Batagov'u kadrosuna katarak Ukraynalı oyunculara yönelen bordo-mavililer, ara transfer döneminde ise Shakhtar Donetsk'ten Sikan ve Zubkov'u renklerine bağladı.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)

Yönetim, Batagov için Zorya Luhansk'a 1.8 milyon euro öderken, Sikan ve Zubkov transferleri için Shakhtar'a taksitler halinde toplamda 12 milyon euro ödeme yapacak. Ancak Trabzonspor'un Shakhtar'dan kadrosuna katmak istediği bir diğer isim daha vardı: Artem Bondarenko.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)

BÜYÜK TEKLİFE RAĞMEN TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için Trabzonspor, ciddi bir bütçe ayırmış ve teklifini 7 milyon euro seviyesine kadar çıkarmıştı. Ancak Shakhtar Donetsk, kış transfer döneminde Bondarenko'nun yerini dolduramayacağını belirterek fiyatı 12 milyon euro seviyesinde tutmuştu. Ayrıca teknik direktörlerinin Sikan ve Zubkov'un ardından bir yıldızını daha kaybetmek istememesi, transfer görüşmelerini zora sokmuştu. Trabzonspor ise Bondarenko'nun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)

ÇOK YÖNLÜ VE ETKİLİ BİR ORTA SAHA

Bu sezon 8'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 25 resmi maçta 8 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan 1.87 boyundaki Bondarenko, farklı mevkilerde oynayabilmesiyle dikkat çekiyor. Asıl pozisyonu 10 numara olan yetenekli oyuncu, merkez orta sahada 8 numara olarak da görev yapabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan futbolcu, orta sahanın sağında da oynayabilmesiyle teknik heyetten tam not aldı. Fatih Tekke'nin de onay verdiği Bondarenko için sezon sonunda yeniden girişimlerde bulunulması bekleniyor. Shakhtar'ın bu kez daha ılımlı bir tavır sergileyebileceği tahmin ediliyor.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Shakhtar Donetsk altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen Bondarenko, fizik gücü ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. 1.87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon toplam 24 maçta görev alarak 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)

Trabzonspor, ara transfer döneminde 4 oyuncuyu kadrosuna katmasına rağmen Bondarenko transferinde istediği sonucu alamadı. Kulüp tarihinin en yüksek bonservis tekliflerinden biri olan 7 milyon euroyu öneren yönetim, Shakhtar'ın 12 milyon euroda ısrar etmesi nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.

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