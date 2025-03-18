Trabzonspor’dan Minguzzi ailesine taziye ziyareti

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Doğan'a ziyaret sırasında yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy da eşlik etti. Doğan ve Atasoy, acılı anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve dayı Tahsin Semizoğlu ile bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Doğan, Trabzonspor camiası olarak ailenin acı kaybından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, olayın takipçisi olacaklarını ve emsal bir karar çıkması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Atasoy da olayın yaşandığı ilk günden itibaren aile bireyleriyle birlikte olduklarına işaret ederek, "Yaşanan bu acı olayın faili, emsal teşkil edecek şekilde en ağır cezayı almalıdır. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve benzer trajedilerin yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Anne Minguzzi, ziyaretleri dolayısıyla Başkan Doğan ve Atasoy'a teşekkür etti.

Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

