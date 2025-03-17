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Serdal Adalı'dan acil zirve!

Beşiktaş'ta 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlubiyet büyük krize yol açarken, yönetim sert yaptırımları gündeme aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 08:57
Serdal Adalı’dan acil zirve!

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Siyah-Beyazlılar'da yönetim 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı mağlup olunmasını asla kabul etmiyor. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bu durumu skandal olarak yorumladığı gelen bilgiler arasında.

PARA CEZALARI VE KADRO DIŞI KARARI

Siyah beyazlı kulübün başkanının bu doğrultuda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Kaptan Mert Günok ile önümüzdeki günlerde bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Gerçekleşecek bu zirvede para cezaları ve kadro dışı bırakma gibi birtakım yaptırımların olacağı belirtiliyor.

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