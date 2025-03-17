Serdal Adalı’dan acil zirve!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Konyaspor hezimeti sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanacak.



Siyah-Beyazlılar'da yönetim 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı mağlup olunmasını asla kabul etmiyor. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bu durumu skandal olarak yorumladığı gelen bilgiler arasında.



PARA CEZALARI VE KADRO DIŞI KARARI



Siyah beyazlı kulübün başkanının bu doğrultuda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Kaptan Mert Günok ile önümüzdeki günlerde bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Gerçekleşecek bu zirvede para cezaları ve kadro dışı bırakma gibi birtakım yaptırımların olacağı belirtiliyor.