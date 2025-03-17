Okan Buruk’tan derbi mesajı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesinde öğrencileri ile bir toplantı yaptı.



"DERBİLERİN HAVASI FARKLI OLUR"



Son iki haftada eksik kalan rakiplerine yenilen Beşiktaş'ın zo rbir dönemden geçtiğini söyleyen Buruk, "Rakibimiz zor bir dönemden geçiyor ama biliyorsunuz ki derbilerin havası farklı olur. Bize karşı evlerinde kazanıp taraftarıyla barışmak isteyecekler. Elbette rakibimize saygı duyuyoruz ve işimizin asla kolay olmadığının farkındayız" dedi.



"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"



Sezon sonunda şampiyon olacaklarını dile getiren Buruk "Kolay bir fikstürümüz olmadığının farkındayız. Beşiktaş'ı mağlup etmemiz halinde herkese net bir mesaj vereceğiz. Bu nedenle kazanmak için sahada olacağız. Size güvenim sonsuz. Sezonun sonu şampiyonluğu kutlayan yine biz olacağız!" ifadelerini kullandı.