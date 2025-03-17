Göztepe galibiyeti unuttu!

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Süper Lig'de evinde Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe adeta galibiyeti unuttu. Üst üste kayıplar yaşayan sarı-kırmızılılar Avrupa hedefinden uzaklaşırken, 3 puan hasretini 7 maça çıkardı. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı evinde 1-0'lık sonuçla elde eden Göz-Göz, daha sonra 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Bu periyotta Fenerbahçe'ye İstanbul'da 3-2 kaybederek kötü seriye başlayan sarı-kırmızılılar, ertesi hafta Alanyaspor'a 1-0 yenildi ve Gürsel Aksel'deki ilk üzüntüsünü yaşadı.



Bodrum FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Göztepe, Kayserispor'a dışarıda tek golle boyun eğdi. Ardından Samsunspor maçını 2-2 bitiren Göztepe, geçen hafta da Sivasspor'a 3-1 yenildi. Son Eyüpspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Göztepe yine istediğini alamadı. Milli aranın ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de 3 oyuncu cezalı duruma düştü. Nielsen, Miroshi ve İsmail 4'üncü sarı kartlarını gördü.

