Maçın ilk golü, Çaykur Rizesporlu Alikulov'un kendi kalesine attığı talihsiz bir golle geldi ve Bodrum FK 1-0 öne geçti. Mücadelenin 40. dakikasında ev sahibi ekipten Samet Akaydin, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 62. dakikasında Bardhi, attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Bu galibiyetle Sipay Bodrum FK puanını 30'a çıkararak 15. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 33 puanda kalarak 11. sırada yer aldı.