PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Morais fırtınası sürüyor! Çaykur Rizespor - Bodrum FK: 0-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sipay Bodrum FK’yı konuk etti. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Bodrum FK, kritik bir üç puan aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 15:56
Jose Morais fırtınası sürüyor! Çaykur Rizespor - Bodrum FK: 0-2 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Maçın ilk golü, Çaykur Rizesporlu Alikulov'un kendi kalesine attığı talihsiz bir golle geldi ve Bodrum FK 1-0 öne geçti. Mücadelenin 40. dakikasında ev sahibi ekipten Samet Akaydin, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 62. dakikasında Bardhi, attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Bu galibiyetle Sipay Bodrum FK puanını 30'a çıkararak 15. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 33 puanda kalarak 11. sırada yer aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN’e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı
Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin’e suikast iddiası! Tetiği PKK’lı Cemil Bayık mı çektirdi?
Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP’li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut’la ne pazarlık yaptı?
Son dakika: Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde yangın! Ölü sayısı artıyor | 4 tutuklama kararı
İmamoğlu’nun ön seçim sirki dağıldı! 23 Mart öncesi CHP’de gayrimeşru işler... Üye olmayan yüz binleri hazirun listesine kaydettiler
Falcı, büyücü ve spiritüel medyumlara denetim! Ece Gürel ile patlak vermişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçıranları yakaladı
Nuri Alço ilk kez vasiyetini açıkladı! 73’lük Yeşilçam yıldızından duygu dolu sözler: ’Öldükten sonra neyim varsa...
Vurgun, rüşvet, peşkeş... Bilecik’te akçeli işler aileye teslim ihaleler! CHP’li Melek Mızrak Subaşı parsel parsel satıyor
Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere haritalı uyarı
CANLI | Donald Trump’tan vur emri: ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Ölü ve yaralılar var
Ece Gürel’in ölümü sonrası uzmanlardan uyarı! Spiritüel ve mistik ritüellerdeki tehlike
Yeni emekliye üçlü kazanç! Kim, ne kadar alacak? Ne zaman hesaplara yansıyacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan devlet himayesindeki çocuklara seslendi: Türkiye Yüzyılı sizin olacak
Emekliler ve ev hanımları dikkat: Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz! Nasıl hesaplanıyor?
İngiliz gazetesi The Telegraph yazdı: NATO’nun ikinci büyük ordusu Türkiye! Başkan Erdoğan’ın hedefini manşetlerine taşıdılar
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylık savaşının gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var
Dev kabus bitti! Başakşehir - Trabzonspor: 0-3 | MAÇ SONUCU
DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Önder’e o tarihi işaret etti
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede
Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu