Maça hızlı başlayan konuk ekip, henüz 4. dakikada Nicolas Raskin'in golüyle öne geçti. Rangers, baskısını artırarak 37. dakikada Mohammed Diomande'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve devre arasına avantajlı girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Celtic, 49. dakikada Daizen Maeda'nın golüyle farkı bire indirdi. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 74. dakikada Reo Hatate'nin golüyle skoru 2-2'ye getirerek büyük bir geri dönüşe imza attı.

Maçın son anları nefes keserken, Rangers adına galibiyet golünü 88. dakikada Hamza Igamane kaydetti. Bu golle mücadeleden 3-2 galip ayrılan Rangers, puanını 62'ye yükseltti ve son 10 maçta 7. galibiyetini elde etti.