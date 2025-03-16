Dünya Boks Şampiyonası final maçı saat kaçta? Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova final maçı hangi kanalda?

Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırp rakibi Anastasija Lukajic ile ringe çıktı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Sürmeneli, tüm üç raundu 5-0'lık bir skorla kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

Sürmeneli'nin zaferi, onun boks kariyerinde ne kadar ileriye gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk boksseverlerin büyük bir heyecanla beklediği finalde, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduran Sürmeneli üçüncü kez dünya şampiyonu olma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.