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Dünya Boks Şampiyonası final maçı saat kaçta? Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova final maçı hangi kanalda?

Olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonluğu unvanlarına sahip olan Busenaz Sürmeneli, 16 Mart Pazar günü düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası finalinde altın madalya için ringe çıkacak. Sürmeneli, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile 66 kilo finalinde karşılaşacak ve bu müsabaka üçüncü kez dünya şampiyonu olma yolundaki en önemli adım olacak.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 16:30
Dünya Boks Şampiyonası final maçı saat kaçta? Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova final maçı hangi kanalda?

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Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya için son bir adım kaldı. Şampiyonada gösterdiği muazzam performansla finale yükselen Sürmeneli, bugün 66 kiloda Özbek boksör Navbakhor Khamidova ile karşılaşacak.

Dünya Boks Şampiyonası final maçı saat kaçta? Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova final maçı hangi kanalda?

Busenaz Sürmeneli'nin Yarı Final Zaferi

Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırp rakibi Anastasija Lukajic ile ringe çıktı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Sürmeneli, tüm üç raundu 5-0'lık bir skorla kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

Dünya Boks Şampiyonası final maçı saat kaçta? Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova final maçı hangi kanalda?

Sürmeneli'nin zaferi, onun boks kariyerinde ne kadar ileriye gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk boksseverlerin büyük bir heyecanla beklediği finalde, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduran Sürmeneli üçüncü kez dünya şampiyonu olma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Dünya Boks Şampiyonası final maçı saat kaçta? Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova final maçı hangi kanalda?

Finalde Rakip: Navbakhor Khamidova

Busenaz Sürmeneli'nin finaldeki rakibi ise Özbek boksör Navbakhor Khamidova. Khamidova turnuvanın en güçlü isimlerinden biri olarak dikkat çekerken, Sürmeneli'nin karşısına çıkarak altın madalyayı kazanmak için ringe çıkacak. Bu zorlu mücadele boks dünyasında oldukça ses getirecek gibi görünüyor.

Dünya Boks Şampiyonası final maçı saat kaçta? Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova final maçı hangi kanalda?

Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova Final Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Busenaz Sürmeneli'nin, Özbek rakibi Navbakhor Khamidova ile yapacağı final maçı 16 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Dünya Boks Şampiyonası final maçı saat kaçta? Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova final maçı hangi kanalda?

Şampiyonluk mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

Dünya Boks Şampiyonası final maçı saat kaçta? Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova final maçı hangi kanalda?

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