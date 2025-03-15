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Takımlarımızın Avrupa'da kazandığı paralar ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenmesinin ardından temsilcilerimizin bu sezon kasasına giren ücretler belli oldu. İşte dört büyükler ve Başakşehir'in kazandığı miktarlar...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 17:11
Takımlarımızın Avrupa’da kazandığı paralar ortaya çıktı!

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Trabzonspor, bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda başladı. Slovak temsilcisi Ruzomberok'u eleyerek bir üst tura yükselen bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Rapid Wien karşısında istediği sonucu alamadı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, play-off turunda İsviçre'nin güçlü ekiplerinden St. Gallen ile karşılaştı. Zorlu mücadele sonunda penaltılarla rakibine mağlup olan Karadeniz ekibi, Avrupa defterini ağustos ayı tamamlanmadan kapatmak zorunda kaldı.

Trabzonspor'un UEFA'dan elde ettiği gelir ise Avrupa Ligi eleme turlarına katılımdan kazandığı 350 bin avro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmesiyle aldığı 750 bin avro olmak üzere toplamda 1,1 milyon avro ile sınırlı kaldı.

Jerome Opoku (AA)Jerome Opoku (AA)

BAŞAKŞEHİR: 7.4 MİLYON EURO

Başakşehir, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ederek eleme turlarında başarılı bir performans sergiledi ve grup aşamasına yükseldi. Turuncu-lacivertliler, sırasıyla San Marino temsilcisi La Fiorita, Gürcistan ekibi Iberia ve İrlanda'nın St. Patrick's takımlarını eleyerek lig etabına adını yazdırdı.

Grup aşamasında ise beklenen performansı gösteremeyen Başakşehir, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Avrupa'ya veda etti. Bu sonuçlar, turnuvada ilk 24 takım arasına girmesi için yeterli olmadı.

Başakşehir, UEFA'dan eleme turlarındaki her zafer için 175 bin avro, grup aşamasına katılımdan 3,17 milyon avro, ligde topladığı puanlarla 799 bin avro, grup derecesine göre 352 bin avro ve yayın havuzu katsayı gelirlerinden 2,58 milyon avro kazandı.

Beşiktaş grup aşamasında Avrupa'ya veda etti (AA)Beşiktaş grup aşamasında Avrupa'ya veda etti (AA)

BEŞİKTAŞ: 9.26 MİLYON EURO

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi play-off turuyla giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elediği İsviçre ekibi Lugano ile eşleşerek rakibini saf dışı bıraktı ve Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

Grup maçlarında istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, üç galibiyet alırken beş maçta sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçlarla turnuvada ilk 24 takım arasına giremeyen siyah-beyazlılar, Avrupa defterini kapatmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ın UEFA'dan elde ettiği gelirler, Avrupa Ligi grup aşamasına katılımdan kazandığı 4,31 milyon avro, üç galibiyet karşılığında elde ettiği 1,35 milyon avro ve yayın havuzu ile katsayı gelirlerinden sağladığı 3,6 milyon avro olmak üzere toplamda 9,26 milyon avro oldu.

Fenerbahçe Rangers'a elendi (AA)Fenerbahçe Rangers'a elendi (AA)

FENERBAHÇE: 14.8 MİLYON EURO

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başladı. İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyerek bir üst tura yükselen sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille karşısında istediği sonucu alamadı ve Şampiyonlar Ligi hayalini bir başka sezona ertelemek zorunda kaldı. Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, grup aşamasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak turnuvayı 24. sırada tamamladı ve son 16 turu play-off maçı oynama hakkı kazandı.

Play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht'i mağlup eden sarı-kanaryalar, son 16 turunda İskoçya'nın güçlü ekibi Rangers'a penaltılarla yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği gelirler şu şekilde oldu: Avrupa Ligi grup aşamasına katılımdan 4,31 milyon avro, grup aşamasındaki puan performansıyla 1,5 milyon avro, ligdeki derecesine bağlı olarak 1,08 milyon avro, son 16 turu play-off maçı oynamasıyla 300 bin avro, son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon avro kazandı.

Bunun yanı sıra, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılımdan 175 bin avro ve Avrupa Ligi yayın havuzu ile katsayı gelirlerinden 5,76 milyon avro elde ederek toplamda 14,8 milyon avro gelir sağladı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında önemli bir mücadele sergilese de son 16 turunda elenerek turnuvaya veda etti.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

GALATASARAY: 17.6 MİLYON EURO

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında dahil oldu ve İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine her iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştiremedi ve yaklaşık 40 milyon avroluk büyük bir gelir fırsatını kaçırdı.

Şampiyonlar Ligi'ni kıl payı kaçıran Galatasaray, UEFA'dan 4,29 milyon avroluk teselli ödülü alarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Grup aşamasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, turnuvayı 14. sırada tamamladı. Son 16 turu play-off etabında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen Galatasaray, rakibine elenerek Avrupa defterini kapattı.

Cim-Bom'un UEFA'dan elde ettiği gelirler şu şekilde oldu: Avrupa Ligi'ne katılımdan 4,31 milyon avro, grup aşamasında topladığı puanlarla 1,95 milyon avro, ligdeki sıralamasıyla 2,2 milyon avro ve son 16 turu play-off maçı oynamasıyla 300 bin avro kazandı.

Ayrıca, UEFA'nın "Değer Sütunu" olarak adlandırdığı, takımların 5 ve 10 yıllık katsayı puanları ile yayın havuzundaki gelirlerine göre belirlenen kalemden 4,56 milyon avro daha kasasına koyarak toplamda 17,6 milyon avro gelir elde edecek.

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