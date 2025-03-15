Takımlarımızın Avrupa’da kazandığı paralar ortaya çıktı!

Fenerbahçe Rangers'a elendi (AA)

FENERBAHÇE: 14.8 MİLYON EURO

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başladı. İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyerek bir üst tura yükselen sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille karşısında istediği sonucu alamadı ve Şampiyonlar Ligi hayalini bir başka sezona ertelemek zorunda kaldı. Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, grup aşamasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak turnuvayı 24. sırada tamamladı ve son 16 turu play-off maçı oynama hakkı kazandı.

Play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht'i mağlup eden sarı-kanaryalar, son 16 turunda İskoçya'nın güçlü ekibi Rangers'a penaltılarla yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği gelirler şu şekilde oldu: Avrupa Ligi grup aşamasına katılımdan 4,31 milyon avro, grup aşamasındaki puan performansıyla 1,5 milyon avro, ligdeki derecesine bağlı olarak 1,08 milyon avro, son 16 turu play-off maçı oynamasıyla 300 bin avro, son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon avro kazandı.

Bunun yanı sıra, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılımdan 175 bin avro ve Avrupa Ligi yayın havuzu ile katsayı gelirlerinden 5,76 milyon avro elde ederek toplamda 14,8 milyon avro gelir sağladı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında önemli bir mücadele sergilese de son 16 turunda elenerek turnuvaya veda etti.