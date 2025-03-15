Takımlarımızın Avrupa’da kazandığı paralar ortaya çıktı!

Fenerbahçe Rangers'a elendi (AA)
FENERBAHÇE: 14.8 MİLYON EURO
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başladı. İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyerek bir üst tura yükselen sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille karşısında istediği sonucu alamadı ve Şampiyonlar Ligi hayalini bir başka sezona ertelemek zorunda kaldı. Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, grup aşamasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak turnuvayı 24. sırada tamamladı ve son 16 turu play-off maçı oynama hakkı kazandı.
Play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht'i mağlup eden sarı-kanaryalar, son 16 turunda İskoçya'nın güçlü ekibi Rangers'a penaltılarla yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği gelirler şu şekilde oldu: Avrupa Ligi grup aşamasına katılımdan 4,31 milyon avro, grup aşamasındaki puan performansıyla 1,5 milyon avro, ligdeki derecesine bağlı olarak 1,08 milyon avro, son 16 turu play-off maçı oynamasıyla 300 bin avro, son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon avro kazandı.
Bunun yanı sıra, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılımdan 175 bin avro ve Avrupa Ligi yayın havuzu ile katsayı gelirlerinden 5,76 milyon avro elde ederek toplamda 14,8 milyon avro gelir sağladı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında önemli bir mücadele sergilese de son 16 turunda elenerek turnuvaya veda etti.
Victor Osimhen (AA)
GALATASARAY: 17.6 MİLYON EURO
Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında dahil oldu ve İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine her iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştiremedi ve yaklaşık 40 milyon avroluk büyük bir gelir fırsatını kaçırdı.
Şampiyonlar Ligi'ni kıl payı kaçıran Galatasaray, UEFA'dan 4,29 milyon avroluk teselli ödülü alarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Grup aşamasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, turnuvayı 14. sırada tamamladı. Son 16 turu play-off etabında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen Galatasaray, rakibine elenerek Avrupa defterini kapattı.
Cim-Bom'un UEFA'dan elde ettiği gelirler şu şekilde oldu: Avrupa Ligi'ne katılımdan 4,31 milyon avro, grup aşamasında topladığı puanlarla 1,95 milyon avro, ligdeki sıralamasıyla 2,2 milyon avro ve son 16 turu play-off maçı oynamasıyla 300 bin avro kazandı.
Ayrıca, UEFA'nın "Değer Sütunu" olarak adlandırdığı, takımların 5 ve 10 yıllık katsayı puanları ile yayın havuzundaki gelirlerine göre belirlenen kalemden 4,56 milyon avro daha kasasına koyarak toplamda 17,6 milyon avro gelir elde edecek.