Başkent Riyad'daki Al Shabab Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi. Maçta Al Shabab'ın gollerini Abderrazak Hamdallah 16, 59 (penaltıdan) ve 82 (penaltıdan), Cristian Guanca 34, Giacomo Bonaventura 52 ve Wesley Hoedt 69. dakikada kaydetti. Üç gol atan Hamdallah, maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Bu galibiyetle Al Shabab, puanını 43'e yükselterek ligde 6. sıraya yerleşti. Al Orobah ise 26 puanda kalarak 12. sırada yer aldı. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, yükselen form grafiğiyle ligde üst sıraları zorlamaya devam ediyor.