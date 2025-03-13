Mücadeleye kırmızı kart damga vurdu! Roma, 11. dakikada Mats Hummels'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Eksik kalan rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren Bilbao, 45+3. dakikada Nico Williams'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İspanyol temsilcisi, 68. dakikada Yuri Berchiche'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nico Williams, takımının üçüncü golünü attı ve Bilbao'yu rahatlatan isim oldu.

90+2. dakikada Leandro Paredes, penaltıdan kaydettiği golle Roma adına skoru belirledi ancak İtalyan ekibi için bu yeterli olmadı. İlk maçı 2-1 kaybeden Athletic Bilbao, rövanşta aldığı 3-1'lik galibiyetle toplamda 4-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi.