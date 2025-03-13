2025 model Ivan Bebek İskoçya’da! Fenerbahçe 4 kez penaltı bekledi: Rangers maçında kritik anlar

Bu pozisyondaki itirazlar sırasında Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Salvatore Foti de kart gören bir diğer isim oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Fenerbahçe 'nin Brezilyalı yıldızı Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltı beklerken, hakem Espen Eskas oyunu durdurarak Talisca'ya hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi. Bu karara hem Talisca hem de takım arkadaşları sert tepki gösterdi.

Hakem Espen Eskas, VAR'dan gelen inceleme talebine rağmen oyunun devam etmesine karar verdi. Bu pozisyonda da Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe , mücadelenin 39. dakikasında bir kez daha penaltı bekledi. Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşuyla Talisca'ya indirdiği top, Rangers lı futbolcunun eline çarptığı gerekçesiyle Fenerbahçeli oyuncuların yoğun itirazına neden oldu.

Fenerbahçe, Rıdvan Yılmaz'a çarpan top sonrası penaltı bekledi (TRT SPOR - Ekran Görüntüsü)

Maçın 56. dakikasında ise Fenerbahçe'de gözler bir kez daha hakeme çevrildi. Filip Kostic, sol kanattan ceza sahasına girerek sert bir şut çekti. Şut, Rangerslı oyuncu Rıdvan Yılmaz'dan sekerek yön değiştirdi. Kostic, topun el ile kesildiğini iddia ederek penaltı bekledi.

Hakem Eskas, kısa süreli VAR kontrolünün ardından oyunun devam etmesi yönünde karar verdi. Bu pozisyon da Fenerbahçeli oyuncuların ve taraftarların tepkisine neden oldu.

SON POZİSYONDA MERT HAKAN

117. dakikada bu kez Mert Hakan, ceza sahasında gelen darbe sonrası yerde kaldı. Jose Mourinho ve futbolcular bu pozisyona uzun süre itiraz etti.

Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti. Jose Mourinho itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

Fenerbahçeli taraftarlar, Eskas'ın yönetimini, Benfica karşısındaki kararlarıyla temsilcimizin elenmesine sebep olan Ivan Bebek'e benzetti.