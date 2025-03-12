Kupa derbisi ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi belli oldu mu?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamında yeniden alevlenecek. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'deki 0-0'lık beraberliğin ardından, şimdi gözler Türkiye Kupası'ndaki bu dev karşılaşmaya çevrildi. İki dev kulüp, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek ve bu önemli mücadele için taraftarlar hazırlıklarını yapmaya başladı.

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Maç Ne Zaman Oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Fenerbahçe, grubunu lider tamamladığı için ev sahipliği yapacak ve Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Ancak maçın tam tarihi henüz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi olarak duyurulmadı. Şu an için belirlenen tarihler 1, 2 ve 3 Nisan 2025 arasında oynanacak olan çeyrek final karşılaşmalarına odaklanılıyor.