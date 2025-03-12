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Kupa derbisi ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi belli oldu mu?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yeniden sahne alacak. Süper Lig’in 25. haftasında 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından gözler Türkiye Kupası’na çevrildi. Bu kez Fenerbahçe grubu lider tamamladığı için evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Peki bu dev derbi ne zaman oynanacak? İşte merak edilen tarih.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 14:38 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 14:40
Kupa derbisi ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi belli oldu mu?

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamında yeniden alevlenecek. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'deki 0-0'lık beraberliğin ardından, şimdi gözler Türkiye Kupası'ndaki bu dev karşılaşmaya çevrildi. İki dev kulüp, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek ve bu önemli mücadele için taraftarlar hazırlıklarını yapmaya başladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Maç Ne Zaman Oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Fenerbahçe, grubunu lider tamamladığı için ev sahipliği yapacak ve Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Ancak maçın tam tarihi henüz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi olarak duyurulmadı. Şu an için belirlenen tarihler 1, 2 ve 3 Nisan 2025 arasında oynanacak olan çeyrek final karşılaşmalarına odaklanılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki karşılaşmanın kesin tarihinin, TFF'nin açıklamasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

Biletler ve Hazırlıklar

Sporseverler, Ziraat Türkiye Kupası maçının tarihi belli olduğunda biletlerin satışa sunulmasını bekleyecek. Özellikle Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki derbi atmosferini yaşamak için hazırlıklarını tamamlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çeyrek finalde büyük bir heyecan yaşanması beklenirken her iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği bu zorlu sınavda biletlerin hızla tükenmesi olası.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yarı Final Eşleşmeleri

Fenerbahçe-Galatasaray maçının kazananı, Konyaspor-İskenderunspor arasında oynanacak çeyrek final mücadelesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Diğer yanda ise Beşiktaş-Göztepe maçını kazanan ekip, yarı finale yükselerek rakiplerini bekleyecek. Kupanın yarı finali ise 22, 23 ve 24 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.

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