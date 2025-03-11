Pogba’nın doping cezası sona erdi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi.



Cezasını tamamlayan serbest oyuncu statüsündeki Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek.



Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.



Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.



JUVENTUS SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ



Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.