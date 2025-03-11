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Jardel'i yakaladı Icardi'yi solladı! Galatasaray'ı ipten alan Osimhen tarih yazdı

Ligde 17 kez ağları sarsıp Galatasaray’a 21 puan kazandıran Nijeryalı yıldız maç başına 0.79 gol ortalaması ile bu alanda kulüp tarihinin en başarılı yabancı futbolcusu unvanını Mario Jardel ile paylaştı. Osimhen 0.70 ortalaması olan Mauro Icardi’yi de geride bıraktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Jardel’i yakaladı Icardi’yi solladı! Galatasaray’ı ipten alan Osimhen tarih yazdı

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Sezonun en kritik virajlarından biri olan Alanyaspor deplasmanında attığı golle Galatasaray'a bir kez daha 3 puan kazandıran Victor Osimhen müthiş işlere imza atıyor.

Jardel'i yakaladı Icardi'yi solladı! Galatasaray'ı ipten alan Osimhen tarih yazdı (Takvim.com.tr)Jardel'i yakaladı Icardi'yi solladı! Galatasaray'ı ipten alan Osimhen tarih yazdı (Takvim.com.tr)

Bu sezon Süper Lig'de ağları 17 kez sarsan ve tek başına takımına 21 puan getiren Nijeryalı yıldız süper performansı ile kulüp tarihine de adını yazdırdı. Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 23 gole imzasını atan Osimhen 0.79 ortalama ile bu alanda kulüp tarihinin en iyisi olan Mario Jardel'i yakaladı.

Jardel'i yakaladı Icardi'yi solladı! Galatasaray'ı ipten alan Osimhen tarih yazdı (Takvim.com.tr)Jardel'i yakaladı Icardi'yi solladı! Galatasaray'ı ipten alan Osimhen tarih yazdı (Takvim.com.tr)

99 DAKİKADA BİR YAZIYOR!
Brezilyalı forvet 2000-2001'de 43 maçta ağları 34 kez sarsmıştı. Osimhen ayrıca son iki sezondaki şampiyonluğun baş mimarı olan ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Mauro Icardi'yi de solladı.

Jardel'i yakaladı Icardi'yi solladı! Galatasaray'ı ipten alan Osimhen tarih yazdı (Takvim.com.tr)Jardel'i yakaladı Icardi'yi solladı! Galatasaray'ı ipten alan Osimhen tarih yazdı (Takvim.com.tr)

Arjantinli forvet 87 resmi maçta 61 gol atmış ve 0.70'lik ortalamaya ulaşmıştı. Osimhen'in geride bıraktığı diğer isimler ise Saunders, Gütshow, Gomis, Baros ve Kosecki oldu. Osimhen bunun dışında, sahada kaldığı 2273 dakikada 23 gole ulaşarak 99 dakikada bir tabelayı değiştirdi ve bu alanda kulüp tarihinin en başarılı yabancı futbolcusu da oldu.

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