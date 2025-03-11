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Galatasaray pes etmiyor!

Süper Lig ve kupada 29 resmi maça çıkan Galatasaray, 9 kez geriye düştü. Bu maçların 5'ini kazanan Cimbom, 4'ünden ise bir puan çıkarmayı başardı.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 08:56
Galatasaray pes etmiyor!

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Türkiye'de bileği bükülmeyen Galatasaray, başarısını asla pes etmemesine borçlu.

Bu sezon geriye düştüğü maçlarda bile panik yapmayan sarı-kırmızılılar tüm maçlarda en az bir puan almayı başardı.

Bu sezon Türkiye'de lig ve kupada 29 resmi karşılaşmaya çıkan Cimbom, 9 kez skor olarak geriye düştü. Bu maçların 5'ini çeviren sarı-kırmızılılar 4'ünde ise sahadan bir puanla ayrılmayı başardı ve yenilmezliğini sürdürdü.

15 PUAN TOPLADI

Sezonun henüz ilk maçında Hatay karşısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kazandı. Daha sonra Eyüp önünde geriye düştüğü karşılaşmadan bir puan çıkartan Cimbom, Sivas engelini ise 10 kişi kalıp 1-0 geriye düşmesine karşın 3-2 ile geçmişti. Trabzonspor önünde 3-2'den dönüp 4-3 kazanan sarı-kırmızılılar, Hatay ile 1-1, Kasımpaşa ile de 3-3 berabere kaldı. Son olarak Alanya'yı ilk yarısını geride kapattığı maçta 2-1 yenen G.Saray, yaptığı geri dönüşlerle 15 puan topladı.

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