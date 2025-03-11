Dev karşılaşmaya saatler kaldı! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için Madrid derbisinde büyük bir mücadele yaşanacak. Atletico Madrid, Metropolitano Stadyumu'nda ezeli rakibi Real Madrid'i konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, avantajını koruyarak tur biletini kapmak isterken, Atletico Madrid'in yoluna devam edebilmesi için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. Futbolseverler ise dev maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Atletico Madrid - Real Madrid derbisine dair tüm detaylar…