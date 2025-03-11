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Dev karşılaşmaya saatler kaldı! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için Madrid derbisinde büyük bir mücadele yaşanacak. Atletico Madrid, Metropolitano Stadyumu’nda ezeli rakibi Real Madrid’i konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, avantajını koruyarak tur biletini kapmak isterken, Atletico Madrid’in yoluna devam edebilmesi için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. Futbolseverler ise dev maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Atletico Madrid - Real Madrid derbisine dair tüm detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 16:40 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 16:40
Dev karşılaşmaya saatler kaldı! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için Madrid derbisinde büyük bir mücadele yaşanacak. Atletico Madrid, Metropolitano Stadyumu'nda ezeli rakibi Real Madrid'i konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, avantajını koruyarak tur biletini kapmak isterken, Atletico Madrid'in yoluna devam edebilmesi için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. Futbolseverler ise dev maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Atletico Madrid - Real Madrid derbisine dair tüm detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ATLETİCO MADRİD- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid- Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, 12 Mart Çarşamba günü TSİ 23:00'te başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ATLETİCO MADRİD- REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Metropolitano'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchoumeni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

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Barcelona - Benfica rövanş maçı şifresiz mi? Dev maç ne zaman, saat kaçta?

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